https://1prime.ru/20260304/roskachestvo-867994397.html

Роскачество назвало лучшие розовые вина в России

Роскачество назвало лучшие розовые вина в России - 04.03.2026, ПРАЙМ

Роскачество назвало лучшие розовые вина в России

Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T06:16+0300

2026-03-04T06:16+0300

2026-03-04T06:46+0300

бизнес

экономика

сельское хозяйство

краснодарский край

крым

севастополь

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867994397.jpg?1772595993

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в ведомстве. "В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей... Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина", - сообщили там. Так, первое место заняло сухое розовое вино "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт". Второе место принадлежит вину "Винодельня Ведерниковъ" от "Ведерниковъ". Затем идет "Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн" производства "Голубицкое". На четвертом месте - "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" и пятерку закрыло "Сакура. Пино черный" производителя "Вино и Небо". Лучшими среди полусухих розовых вин стали "Фанагория. Розе. Саперави" от "Фанагории", "Сира" от "Родного гнезда" и "Реликта. Антей Магарачский - Мускат белый" производства "Реликта". Лучшими полусладкими розовыми винами Роскачество признало "Сатера АП. Пино черный, Шардоне, Мускат белый, Пино серый (Пино Гри)" от производителя "Сатера", "Розе. ТЗ "Фиолент" "Винодельни Бельбек Фиолент" и "Солнечная Долина. Розовое полусладкое" от "Солнечной долины". По словам экспертов, большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества и получили оценки "медального уровня" - от 81 балла и выше. Однако на рынке есть производители, которым еще предстоит совершенствовать технологии. Вина производителей "Долина" и "Ай-Петри" отправлены для дополнительного физико-химического исследования в аккредитованную лабораторию. "Главный вывод исследования: розовое вино в России перестало быть просто сезонным напитком и заняло прочную нишу на полках магазинов. Его доля в розничных продажах стабильно держится на уровне около 5%, а в ресторанах - порядка 3%", - добавили в ведомстве.

краснодарский край

крым

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сельское хозяйство, краснодарский край, крым, севастополь, роскачество