Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260304/roskachestvo-867994397.html
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России - 04.03.2026, ПРАЙМ
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России
Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T06:16+0300
2026-03-04T06:46+0300
бизнес
экономика
сельское хозяйство
краснодарский край
крым
севастополь
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867994397.jpg?1772595993
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в ведомстве. "В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей... Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина", - сообщили там. Так, первое место заняло сухое розовое вино "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт". Второе место принадлежит вину "Винодельня Ведерниковъ" от "Ведерниковъ". Затем идет "Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн" производства "Голубицкое". На четвертом месте - "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" и пятерку закрыло "Сакура. Пино черный" производителя "Вино и Небо". Лучшими среди полусухих розовых вин стали "Фанагория. Розе. Саперави" от "Фанагории", "Сира" от "Родного гнезда" и "Реликта. Антей Магарачский - Мускат белый" производства "Реликта". Лучшими полусладкими розовыми винами Роскачество признало "Сатера АП. Пино черный, Шардоне, Мускат белый, Пино серый (Пино Гри)" от производителя "Сатера", "Розе. ТЗ "Фиолент" "Винодельни Бельбек Фиолент" и "Солнечная Долина. Розовое полусладкое" от "Солнечной долины". По словам экспертов, большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества и получили оценки "медального уровня" - от 81 балла и выше. Однако на рынке есть производители, которым еще предстоит совершенствовать технологии. Вина производителей "Долина" и "Ай-Петри" отправлены для дополнительного физико-химического исследования в аккредитованную лабораторию. "Главный вывод исследования: розовое вино в России перестало быть просто сезонным напитком и заняло прочную нишу на полках магазинов. Его доля в розничных продажах стабильно держится на уровне около 5%, а в ресторанах - порядка 3%", - добавили в ведомстве.
краснодарский край
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сельское хозяйство, краснодарский край, крым, севастополь, роскачество
Бизнес, Экономика, Сельское хозяйство, Краснодарский край, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Роскачество
06:16 04.03.2026 (обновлено: 06:46 04.03.2026)
 
Роскачество назвало лучшие розовые вина в России

Роскачество назвало вино "Сира Мантра" лучшим розовым вином

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Роскачество изучило 65 розовых вин из ключевых винодельческих регионов России, в пятерке лучших впервые оказались только сухие вина, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"В 2026 году специалисты изучили 65 образцов от 57 торговых марок, представивших продукцию из всех ключевых винодельческих регионов страны: Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей... Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина", - сообщили там.
Так, первое место заняло сухое розовое вино "Сира Мантра" производства "Мантра Эстейт". Второе место принадлежит вину "Винодельня Ведерниковъ" от "Ведерниковъ". Затем идет "Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн" производства "Голубицкое". На четвертом месте - "Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира" от "Эссе" и пятерку закрыло "Сакура. Пино черный" производителя "Вино и Небо".
Лучшими среди полусухих розовых вин стали "Фанагория. Розе. Саперави" от "Фанагории", "Сира" от "Родного гнезда" и "Реликта. Антей Магарачский - Мускат белый" производства "Реликта".
Лучшими полусладкими розовыми винами Роскачество признало "Сатера АП. Пино черный, Шардоне, Мускат белый, Пино серый (Пино Гри)" от производителя "Сатера", "Розе. ТЗ "Фиолент" "Винодельни Бельбек Фиолент" и "Солнечная Долина. Розовое полусладкое" от "Солнечной долины".
По словам экспертов, большая часть розовых вин в исследовании преодолели высокую планку качества и получили оценки "медального уровня" - от 81 балла и выше. Однако на рынке есть производители, которым еще предстоит совершенствовать технологии.
Вина производителей "Долина" и "Ай-Петри" отправлены для дополнительного физико-химического исследования в аккредитованную лабораторию.
"Главный вывод исследования: розовое вино в России перестало быть просто сезонным напитком и заняло прочную нишу на полках магазинов. Его доля в розничных продажах стабильно держится на уровне около 5%, а в ресторанах - порядка 3%", - добавили в ведомстве.
 
ЭкономикаБизнесСельское хозяйствоКраснодарский крайКРЫМСЕВАСТОПОЛЬРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала