Сийярто назвал цель визита в Россию
Сийярто назвал цель визита в Россию
2026-03-04T15:31+0300
БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву получить гарантии, что РФ продолжит поставлять Венгрии нефть и газ по выгодной цене, несмотря на энергокризис. "Я нахожусь в Москве, чтобы убедиться, что даже во время кризиса у нас по-прежнему будут нефть и природный газ, необходимые для энергетической безопасности Венгрии, и я здесь, чтобы получить гарантию того, что необходимое для энергетической безопасности нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию российскими поставщиками по той же цене, несмотря на изменившиеся обстоятельства и глобальный энергетический кризис", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
