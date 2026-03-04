Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто назвал цель визита в Россию - 04.03.2026, ПРАЙМ
Сийярто назвал цель визита в Россию
Сийярто назвал цель визита в Россию - 04.03.2026, ПРАЙМ
Сийярто назвал цель визита в Россию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву получить гарантии, что РФ продолжит поставлять Венгрии... | 04.03.2026, ПРАЙМ
БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву получить гарантии, что РФ продолжит поставлять Венгрии нефть и газ по выгодной цене, несмотря на энергокризис. "Я нахожусь в Москве, чтобы убедиться, что даже во время кризиса у нас по-прежнему будут нефть и природный газ, необходимые для энергетической безопасности Венгрии, и я здесь, чтобы получить гарантию того, что необходимое для энергетической безопасности нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию российскими поставщиками по той же цене, несмотря на изменившиеся обстоятельства и глобальный энергетический кризис", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
15:31 04.03.2026
 
Сийярто назвал цель визита в Россию

Сийярто заявил, что прибыл в Россию ради гарантий выгодных поставок нефти и газа

БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву получить гарантии, что РФ продолжит поставлять Венгрии нефть и газ по выгодной цене, несмотря на энергокризис.
"Я нахожусь в Москве, чтобы убедиться, что даже во время кризиса у нас по-прежнему будут нефть и природный газ, необходимые для энергетической безопасности Венгрии, и я здесь, чтобы получить гарантию того, что необходимое для энергетической безопасности нашей страны количество нефти и природного газа будет поставлено в Венгрию российскими поставщиками по той же цене, несмотря на изменившиеся обстоятельства и глобальный энергетический кризис", - сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
Песков рассказал, какую тему Путин и Сийярто обсудят во время встречи
