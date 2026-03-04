Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам - 04.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868024742.html
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам - 04.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам
Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:27+0300
2026-03-04T23:27+0300
экономика
нефть
газ
венгрия
рф
владимир путин
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Самое важное: я получил от президента Путина гарантию того, что Россия располагает объемами природного газа и нефти для поставок в Венгрию по существующим контрактам. Я получил гарантию того, что независимо от международных изменений цен мы получим объемы по той же цене, что абсолютно необходимо для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
венгрия
рф
нефть, газ, венгрия, рф, владимир путин, петер сийярто, facebook
Экономика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Путин, Петер Сийярто, Facebook
23:27 04.03.2026
 
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам

Сийярто: Венгрия получила от России гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Самое важное: я получил от президента Путина гарантию того, что Россия располагает объемами природного газа и нефти для поставок в Венгрию по существующим контрактам. Я получил гарантию того, что независимо от международных изменений цен мы получим объемы по той же цене, что абсолютно необходимо для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Сийярто рассказал, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Вчера, 20:41
 
ЭкономикаНефтьГазВЕНГРИЯРФВладимир ПутинПетер СийяртоFacebook
 
 
