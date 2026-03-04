https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868024742.html

Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам

Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам - 04.03.2026, ПРАЙМ

Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам

04.03.2026

БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Самое важное: я получил от президента Путина гарантию того, что Россия располагает объемами природного газа и нефти для поставок в Венгрию по существующим контрактам. Я получил гарантию того, что независимо от международных изменений цен мы получим объемы по той же цене, что абсолютно необходимо для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

венгрия

рф

2026

