https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868024742.html
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам - 04.03.2026, ПРАЙМ
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам
Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке,... | 04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T23:27+0300
2026-03-04T23:27+0300
2026-03-04T23:27+0300
экономика
нефть
газ
венгрия
рф
владимир путин
петер сийярто
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg
БУДАПЕШТ, 4 мар - ПРАЙМ. Венгрия получила от российского президента Владимира Путина гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам, несмотря на изменения на энергетическом рынке, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Самое важное: я получил от президента Путина гарантию того, что Россия располагает объемами природного газа и нефти для поставок в Венгрию по существующим контрактам. Я получил гарантию того, что независимо от международных изменений цен мы получим объемы по той же цене, что абсолютно необходимо для обеспечения энергетической безопасности Венгрии", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20260304/siyyarto-868021464.html
венгрия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ce77c2bdd6285232c09f4adc64f15f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, венгрия, рф, владимир путин, петер сийярто, facebook
Экономика, Нефть, Газ, ВЕНГРИЯ, РФ, Владимир Путин, Петер Сийярто, Facebook
Венгрия получила гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам
Сийярто: Венгрия получила от России гарантии поставок энергоносителей по прежним ценам