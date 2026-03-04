https://1prime.ru/20260304/smi-867992643.html

СМИ назвали главного кандидата на пост верховного лидера Ирана

общество

мировая экономика

иран

сша

израиль

али хаменеи

владимир путин

new york times

мид рф

мид

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Моджатаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, является главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленных иранских чиновников. "Высшие религиозные деятели, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, встретились во вторник для обсуждения, и сын убитого бывшего лидера, аятоллы Али Хаменеи, стал явным главным кандидатом на пост", - говорится в сообщении. По информации источников издания, рассматривалась возможность объявления Моджатабы Хаменеи преемником своего отца уже в среду утром, но появились опасения, что это может сделать его мишенью для США и Израиля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

общество , мировая экономика, иран, сша, израиль, али хаменеи, владимир путин, new york times, мид рф, мид