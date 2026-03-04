Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали главного кандидата на пост верховного лидера Ирана - 04.03.2026, ПРАЙМ
СМИ назвали главного кандидата на пост верховного лидера Ирана
2026-03-04T04:06+0300
2026-03-04T04:06+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Моджатаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, является главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленных иранских чиновников. "Высшие религиозные деятели, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, встретились во вторник для обсуждения, и сын убитого бывшего лидера, аятоллы Али Хаменеи, стал явным главным кандидатом на пост", - говорится в сообщении. По информации источников издания, рассматривалась возможность объявления Моджатабы Хаменеи преемником своего отца уже в среду утром, но появились опасения, что это может сделать его мишенью для США и Израиля. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
