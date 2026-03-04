https://1prime.ru/20260304/tramp-867991401.html

Трамп удивлен решением Стармера использовать базу в Индийском океане

Трамп удивлен решением Стармера использовать базу в Индийском океане - 04.03.2026, ПРАЙМ

Трамп удивлен решением Стармера использовать базу в Индийском океане

Президент США Дональд Трамп признался, что неприятно удивлен нынешним премьер-министром Великобритании Киром Стармером в операции против Ирана, отметив, что США | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T02:57+0300

2026-03-04T02:57+0300

2026-03-04T02:57+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

иран

великобритания

дональд трамп

али хаменеи

кир стармер

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867991401.jpg?1772582225

ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп признался, что неприятно удивлен нынешним премьер-министром Великобритании Киром Стармером в операции против Ирана, отметив, что США имеют дело уже не с бывшим премьер-министром Соединенного Королевства Уинстоном Черчиллем. "Мы очень удивлены. Это не Уинстон Черчилль", - признался он журналистам в Белом доме. Так американский лидер прокомментировал первоначальный отказ Лондона предоставлять военным США британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для посадки стратегических бомбардировщиков. "Было бы гораздо удобнее приземляться там, чем лететь лишние часы", - добавил он. Стармер лишь в воскресенье сообщил, что Великобритания приняла просьбу США использовать ее военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Тогда американо-израильская операция против Ирана уже шла. Позднее, оценивая решение Стармера изменить свою позицию касаемо использования США базы, Трамп заявил: "Это полезно. Но это заняло слишком много времени. Слишком много времени". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

сша

иран

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, иран, великобритания, дональд трамп, али хаменеи, кир стармер, мид рф, мид