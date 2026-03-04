https://1prime.ru/20260304/tseny-867990802.html

Цены на рейсы с Бали выросли в пять раз на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Цены на рейсы с Бали выросли в пять раз на фоне ситуации на Ближнем Востоке - 04.03.2026, ПРАЙМ

Цены на рейсы с Бали выросли в пять раз на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Цены на рейсы с Бали выросли в пять раз на фоне ситуации на Ближнем Востоке, многие российские туристы до сих пор не могут покинуть индонезийский остров,... | 04.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-04T02:08+0300

2026-03-04T02:08+0300

2026-03-04T02:08+0300

бизнес

туризм

бали

ближний восток

катар

turkish airlines

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867990802.jpg?1772579326

ДЖАКАРТА, 4 мар — ПРАЙМ. Цены на рейсы с Бали выросли в пять раз на фоне ситуации на Ближнем Востоке, многие российские туристы до сих пор не могут покинуть индонезийский остров, рассказала РИА Новости туроператор Анастасия Лисина. По её словам, рейс, которым россиянка должна была вылетать 28 февраля с Бали через Катар, оказался отменен. Деньги за возврат билета теперь могут поступить только в течении месяца. "Сейчас небо на Ближнем Востоке закрыто, поэтому приходится искать маршруты с пересадками вне этого региона. Почти все варианты идут через Дубай, Катар, Манаму, Абу-Даби. Из доступных направлений остаются Вьетнам, Китай и Turkish Airlines. Turkish Airlines сразу подняли цены — с примерно 50 тысяч рублей за билет до 250 тысяч. Похожие цены установили и китайские авиалинии. Перелет с пятью пересадками через Китай продолжительностью около 55 часов может стоить до 300 тысяч рублей", - рассказала Лисина. По её словам, в такую ситуацию попало "много россиян". Теперь российские туристы на Бали постоянно мониторят варианты, чтобы понять, как лучше улететь с "райского острова". "По поводу виз: у моей подруги как раз заканчивалась виза, и мы съездили в местную иммиграционную службу. Ей бесплатно продлили визу еще на месяц", - добавила Лисина. При этом она порекомендовала российским туристам в условиях нестабильной ситуации бронировать туры, а не путешествовать самостоятельно. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.

бали

ближний восток

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, бали, ближний восток, катар, turkish airlines