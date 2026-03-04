https://1prime.ru/20260304/vlijanie-867993958.html

Влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику Японии ограничено

энергетика

ТОКИО, 4 мар - ПРАЙМ. Влияние ситуации на Ближнем Востоке на экономику Японии на данный момент оценивается как ограниченное, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Минору Кихара в ходе прений в парламенте. "Ситуация вокруг Ормузского пролива и нефтяного рынка является крайне важной, однако на данный момент мы считаем, что прямое влияние на экономику Японии остаётся ограниченным", — подчеркнул он. При этом Кихара отметил, что давать прогнозы относительно дальнейших последствий пока преждевременно. По словам генсека кабмина, правительство продолжает внимательно отслеживать динамику цен на нефть и другие экономические показатели, поскольку они могут повлиять на положение малого и среднего бизнеса. "Министерство экономики, торговли и промышленности в связи с обострением ситуации вокруг Ирана создало специальный штаб под руководством министра для проведения точной оценки влияния на Японию, включая малые и микропредприятия, и для оперативного принятия необходимых мер", - уточнил Кихара. Согласно оценки главы департамента экономических исследований Nomura Research Institute Такахидэ Киути, резкий рост мировых цен на нефть из-за эскалации вокруг Ирана может привести к сокращению реального ВВП Японии на 0,65% в течение года и ускорению инфляции на 1,14%, а также повысить риск рецессии. Эксперт также допустил, что розничные цены на бензин в Японии могут подняться выше 200 иен за литр (1,27 доллара), а в худшем случае достичь 328 иен за литр (2,08 доллара). Несмотря на заверения властей, как могла убедиться корреспондент РИА Новости, цены на бензин и дизельное топливо на бензоколонках Японии ощутимо выросли с прошлой недели, но недостатка топлива нет. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

