Юань на Мосбирже по итогам торгов подскочил до 11,27 рублей
Юань на Мосбирже по итогам торгов подскочил до 11,27 рублей - 04.03.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже по итогам торгов подскочил до 11,27 рублей
04.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-04T20:00+0300
2026-03-04T20:00+0300
2026-03-04T20:00+0300
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 10 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 10 копеек, до 11,27 рубля.
Юань на Мосбирже по итогам торгов подскочил до 11,27 рублей
Юань на Мосбирже по итогам торгов подскочил до 11,27 руб
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды снизился к юаню на 10 копеек, китайская валюта завершила торги на отметке 11,27 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) подрос на 10 копеек, до 11,27 рубля.
