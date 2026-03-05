https://1prime.ru/20260305/ator-868049993.html

В АТОР назвали число вывезенных из стран Персидского залива россиян

В АТОР назвали число вывезенных из стран Персидского залива россиян - 05.03.2026, ПРАЙМ

В АТОР назвали число вывезенных из стран Персидского залива россиян

Порядка 10 тысяч россиян вывезены из стран Персидского залива по состоянию на утро четверга, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР)... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T14:26+0300

2026-03-05T14:26+0300

2026-03-05T14:26+0300

бизнес

персидский залив

ближний восток

атор

мид рф

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861058860_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_51a9ddcd721ce06a716301fc93700219.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Порядка 10 тысяч россиян вывезены из стран Персидского залива по состоянию на утро четверга, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Только что пришла актуальная цифра по количеству вывезенных, включая уже сегодняшние утренние часы… Включая сегодняшние утренние часы, уже около 10 тысяч из всех стран Персидского залива, я обращу внимание - не только Эмиратов", - сказала она. По словам Ломидзе, это хорошая динамика, и ассоциация надеется, что до конца недели удастся вывезти всех. АТОР 3 марта сообщала, что в странах Ближнего Востока, которые МИД России рекомендовал не посещать с туристическими целями, до начала вывозных рейсов находились 55 тысяч российских туристов.

https://1prime.ru/20260304/putin-868014842.html

https://1prime.ru/20260303/zatraty-867979894.html

персидский залив

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, персидский залив, ближний восток, атор, мид рф, туризм