В АТОР назвали число вывезенных из стран Персидского залива россиян
2026-03-05T14:26+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Порядка 10 тысяч россиян вывезены из стран Персидского залива по состоянию на утро четверга, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Только что пришла актуальная цифра по количеству вывезенных, включая уже сегодняшние утренние часы… Включая сегодняшние утренние часы, уже около 10 тысяч из всех стран Персидского залива, я обращу внимание - не только Эмиратов", - сказала она. По словам Ломидзе, это хорошая динамика, и ассоциация надеется, что до конца недели удастся вывезти всех. АТОР 3 марта сообщала, что в странах Ближнего Востока, которые МИД России рекомендовал не посещать с туристическими целями, до начала вывозных рейсов находились 55 тысяч российских туристов.
2026
