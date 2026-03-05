https://1prime.ru/20260305/benzin-868038142.html

Президент Южной Кореи пообещал проверить нестабильные цены на бензин

2026-03-05T09:04+0300

энергетика

нефть

южная корея

ближний восток

СЕУЛ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил проверить сообщения о нестабильности цен на бензин на автозаправках страны и рассмотреть возможные меры реагирования, сообщает администрация президента. Выступая на заседании правительства, президент отметил, что в условиях кризисной международной обстановки необходимо пресекать попытки искусственного повышения цен. "Мы вскоре проверим этот вопрос и обсудим, какие конкретные меры наказания могут быть применены", - заявил Ли Чжэ Мён. Он также подчеркнул, что власти должны жёстко реагировать на попытки воспользоваться ситуацией для получения чрезмерной прибыли. Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Южной Кореи резко поднялись на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и панических закупок. Средняя цена бензина в столице в среду превысила отметку 1 800 вон за литр (1,22 доллара) впервые примерно за два с половиной месяца - с 18 декабря прошлого года, когда она составляла 1 802,7 воны.

южная корея

ближний восток

2026

Новости

нефть, южная корея, ближний восток