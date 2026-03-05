Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Южной Кореи пообещал проверить нестабильные цены на бензин - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260305/benzin-868038142.html
Президент Южной Кореи пообещал проверить нестабильные цены на бензин
Президент Южной Кореи пообещал проверить нестабильные цены на бензин - 05.03.2026, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи пообещал проверить нестабильные цены на бензин
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил проверить сообщения о нестабильности цен на бензин на автозаправках страны и рассмотреть возможные меры реагирования,... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T09:04+0300
2026-03-05T09:04+0300
энергетика
нефть
южная корея
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:48:2554:1485_1920x0_80_0_0_7085149852a78a923386bb6ed6b2c13c.jpg
СЕУЛ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил проверить сообщения о нестабильности цен на бензин на автозаправках страны и рассмотреть возможные меры реагирования, сообщает администрация президента. Выступая на заседании правительства, президент отметил, что в условиях кризисной международной обстановки необходимо пресекать попытки искусственного повышения цен. "Мы вскоре проверим этот вопрос и обсудим, какие конкретные меры наказания могут быть применены", - заявил Ли Чжэ Мён. Он также подчеркнул, что власти должны жёстко реагировать на попытки воспользоваться ситуацией для получения чрезмерной прибыли. Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Южной Кореи резко поднялись на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и панических закупок. Средняя цена бензина в столице в среду превысила отметку 1 800 вон за литр (1,22 доллара) впервые примерно за два с половиной месяца - с 18 декабря прошлого года, когда она составляла 1 802,7 воны.
https://1prime.ru/20260305/koreja-868035276.html
https://1prime.ru/20260304/rynok-867999063.html
южная корея
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859575644_0:0:2554:1916_1920x0_80_0_0_168959185baebb67e08f7baaffbba20a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, южная корея, ближний восток
Энергетика, Нефть, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
09:04 05.03.2026
 
Президент Южной Кореи пообещал проверить нестабильные цены на бензин

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил проверить нестабильные цены на бензин

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Работа автозаправки . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СЕУЛ, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поручил проверить сообщения о нестабильности цен на бензин на автозаправках страны и рассмотреть возможные меры реагирования, сообщает администрация президента.
Выступая на заседании правительства, президент отметил, что в условиях кризисной международной обстановки необходимо пресекать попытки искусственного повышения цен.
21-й президент Республики Корея Ли Чжэ Мён - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Перебоев с поставками топлива в Южной Корее нет, заявил президент
07:12
"Мы вскоре проверим этот вопрос и обсудим, какие конкретные меры наказания могут быть применены", - заявил Ли Чжэ Мён.
Он также подчеркнул, что власти должны жёстко реагировать на попытки воспользоваться ситуацией для получения чрезмерной прибыли.
Ранее сообщалось, что цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Южной Кореи резко поднялись на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и панических закупок. Средняя цена бензина в столице в среду превысила отметку 1 800 вон за литр (1,22 доллара) впервые примерно за два с половиной месяца - с 18 декабря прошлого года, когда она составляла 1 802,7 воны.
График - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Фондовый рынок Южной Кореи обвалился на 10% на фоне кризиса вокруг Ирана
Вчера, 09:45
 
ЭнергетикаНефтьЮЖНАЯ КОРЕЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала