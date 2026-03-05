https://1prime.ru/20260305/estoniya-867982099.html

"Прибалтийский вой": разрыв с Россией вызвал полный коллапс

Эстония выбилась в "лидеры" Евросоюза по банкротствам компаний — за три месяца плюс 20,5%. Хуже дела обстоят только у Кипра и Румынии.

мировая экономика

эстония

ес

рудн

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Эстония выбилась в "лидеры" Евросоюза по банкротствам компаний — за три месяца плюс 20,5%. Хуже дела обстоят только у Кипра и Румынии. О том, что происходит и почему, — в материале "Прайм".В тройке аутсайдеровПо данным Eurostat, в четвертом квартале 2025-го по сравнению с третьим количество объявлений о банкротстве в Эстонии выросло на 20,5%.А в рекордсменах — Кипр с Румынией: 175,2% и 123,9% соответственно.В Литве тоже рост — на девять процентов.В целом по ЕС — 2,5%. В основном это гостиничный сектор и общепит (8,6%), компании из сферы информации и коммуникаций (7,9%) и транспорт (5,6%).Совпадение факторовВ Эстонии совпало несколько отрицательных факторов."Во-первых, это небольшая экономика, где квартальные проценты могут выглядеть негативно просто из-за малой базы. Даже десятки дел о банкротстве способны привести к двузначным показателям", — объясняет заведующая кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Во-вторых, в Эстонии квартальная динамика банкротств крайне волатильна. В разные годы фиксируется как резкий рост, так и столь же резкое сокращение.Но факт остается фактом: компании объявляют себя неплатежеспособными. По словам Фруминой, особенно много банкротств в торговле, производстве, недвижимости и строительстве."Не смогла компенсировать""Эстония — очень компактная страна, которая сильно зависит от других государств ЕС и вообще контрагентов", — указывает экономист Андрей Бархота.От российского рынка отказались, а он был очень важен, попытались переключиться на скандинавских соседей. Но просчиталась. Там тоже с экономикой проблемы. И спрос на эстонскую продукцию они обеспечить не в состоянии, говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин."Финляндия — наш крупнейший торговый партнер. Если у них дела идут не очень хорошо, это в конечном итоге отражается и на показателях эстонских предприятий", — отмечает аналитик SEB Михкель Нестор.Порты, железные дороги, автомобильный транспорт в значительной степени существовали за счет транзита из России в Европу и наоборот. Теперь логистика находится на грани выживания, добавляет Зайнуллин.Кроме того, после разрыва с Россией эстонские компании столкнулись с ростом цен на энергоносители и сырье, что стало непосильным для многих предприятий.Бизнес подталкивают к банкротству заоблачные счета за электроэнергию, слабый внутренний спрос и падение турпотока.В 2025-м туристов было все еще на 13% меньше допандемийного уровня. Россиян Таллин лишился, а финны сюда не рвутся – слишком дорого."Эстония не смогла компенсировать обвал за счет ЕС, потому что и там цены растут. Естественно, расходы на туризм население сокращает", —уточняет Зайнуллин.Строительная отрасль сокращается четвертый год подряд. В 2025-м году чистая прибыль крупнейших компаний — Merko и Nordecon — упала почти вдвое, а выручка от продаж оказалась на 42% ниже, чем в 2024-м.Безработица — 7,5%. И, очевидно, не уменьшится.По мнению Зайнуллина, если эстонские власти продолжат конфронтационную политику, то, скорее всего, экономический кризис превратится в полный крах.

эстония

