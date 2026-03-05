Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Монтенегру: использование базы Лажеш не связано с ударами по Ирану - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/iran-868027502.html
Монтенегру: использование базы Лажеш не связано с ударами по Ирану
Монтенегру: использование базы Лажеш не связано с ударами по Ирану - 05.03.2026, ПРАЙМ
Монтенегру: использование базы Лажеш не связано с ударами по Ирану
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что использование Соединенными Штатами авиабазы Лажеш на Азорских островах происходит при строгом соблюдении... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T00:21+0300
2026-03-05T00:21+0300
общество
мировая экономика
иран
сша
португалия
али хаменеи
владимир путин
ес
нато
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868027502.jpg?1772659273
МАДРИД, 5 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что использование Соединенными Штатами авиабазы Лажеш на Азорских островах происходит при строгом соблюдении правовых норм и не связано с ударами по Ирану. "Португалия в вопросе разрешения использования базы Лажеш строго соблюдала юридические нормы и положения двустороннего соглашения. Мы сделали это еще до 28-го числа, до атаки. База Лажеш не способствовала развертыванию военных сил для этого удара", - сказал Монтенегру. Премьер отметил, что выданное разрешение на использование базы было связано с рядом условий. В частности, операции должны носить оборонительный или ответный характер, быть необходимыми и соразмерными, а также направляться исключительно против военных целей. При этом Монтенегру заявил, что Португалия не участвовала, не поддерживала и не одобряла американско-израильскую военную интервенцию против Ирана Он также указал, что Португалия не получала дополнительной информации от США перед первым ударом по Ирану. По словам Монтенегру, правительство при оценке ситуации учитывает позицию ЕС, НАТО и партнеров в регионе Персидского залива, при этом главным приоритетом остается безопасность португальских граждан. Премьер подчеркнул, что Португалия традиционно выступает за соблюдение международного права и Устава ООН. Однако обратил внимание, что после действий США и Израиля Иран нанес удары по ряду стран региона, многие из которых являются партнерами Лиссабона, а также по Кипру - члену ЕС, и по Турции, входящей в НАТО. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
иран
сша
португалия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, иран, сша, португалия, али хаменеи, владимир путин, ес, нато, оон
Общество , Мировая экономика, ИРАН, США, ПОРТУГАЛИЯ, Али Хаменеи, Владимир Путин, ЕС, НАТО, ООН
00:21 05.03.2026
 
Монтенегру: использование базы Лажеш не связано с ударами по Ирану

Премьер Португалии Монтенегру: использование базы Лажеш не связано с ударами по Ирану

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МАДРИД, 5 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что использование Соединенными Штатами авиабазы Лажеш на Азорских островах происходит при строгом соблюдении правовых норм и не связано с ударами по Ирану.
"Португалия в вопросе разрешения использования базы Лажеш строго соблюдала юридические нормы и положения двустороннего соглашения. Мы сделали это еще до 28-го числа, до атаки. База Лажеш не способствовала развертыванию военных сил для этого удара", - сказал Монтенегру.
Премьер отметил, что выданное разрешение на использование базы было связано с рядом условий. В частности, операции должны носить оборонительный или ответный характер, быть необходимыми и соразмерными, а также направляться исключительно против военных целей. При этом Монтенегру заявил, что Португалия не участвовала, не поддерживала и не одобряла американско-израильскую военную интервенцию против Ирана
Он также указал, что Португалия не получала дополнительной информации от США перед первым ударом по Ирану. По словам Монтенегру, правительство при оценке ситуации учитывает позицию ЕС, НАТО и партнеров в регионе Персидского залива, при этом главным приоритетом остается безопасность португальских граждан.
Премьер подчеркнул, что Португалия традиционно выступает за соблюдение международного права и Устава ООН. Однако обратил внимание, что после действий США и Израиля Иран нанес удары по ряду стран региона, многие из которых являются партнерами Лиссабона, а также по Кипру - члену ЕС, и по Турции, входящей в НАТО.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
 
ОбществоМировая экономикаИРАНСШАПОРТУГАЛИЯАли ХаменеиВладимир ПутинЕСНАТОООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала