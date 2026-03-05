https://1prime.ru/20260305/iran-868027502.html

Монтенегру: использование базы Лажеш не связано с ударами по Ирану

МАДРИД, 5 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что использование Соединенными Штатами авиабазы Лажеш на Азорских островах происходит при строгом соблюдении правовых норм и не связано с ударами по Ирану. "Португалия в вопросе разрешения использования базы Лажеш строго соблюдала юридические нормы и положения двустороннего соглашения. Мы сделали это еще до 28-го числа, до атаки. База Лажеш не способствовала развертыванию военных сил для этого удара", - сказал Монтенегру. Премьер отметил, что выданное разрешение на использование базы было связано с рядом условий. В частности, операции должны носить оборонительный или ответный характер, быть необходимыми и соразмерными, а также направляться исключительно против военных целей. При этом Монтенегру заявил, что Португалия не участвовала, не поддерживала и не одобряла американско-израильскую военную интервенцию против Ирана Он также указал, что Португалия не получала дополнительной информации от США перед первым ударом по Ирану. По словам Монтенегру, правительство при оценке ситуации учитывает позицию ЕС, НАТО и партнеров в регионе Персидского залива, при этом главным приоритетом остается безопасность португальских граждан. Премьер подчеркнул, что Португалия традиционно выступает за соблюдение международного права и Устава ООН. Однако обратил внимание, что после действий США и Израиля Иран нанес удары по ряду стран региона, многие из которых являются партнерами Лиссабона, а также по Кипру - члену ЕС, и по Турции, входящей в НАТО. США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

2026

