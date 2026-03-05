Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин в Испании показал самый резкий рост за восемь месяцев - 05.03.2026
Бензин в Испании показал самый резкий рост за восемь месяцев
Бензин в Испании показал самый резкий рост за восемь месяцев - 05.03.2026, ПРАЙМ
Бензин в Испании показал самый резкий рост за восемь месяцев
Цена бензина в Испании продемонстрировала самый резкий недельный рост за восемь месяцев на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T20:30+0300
2026-03-05T20:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423597_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_cb64139f9cbbff2cb0b154ea7700e5fa.jpg
МАДРИД, 5 мар - ПРАЙМ. Цена бензина в Испании продемонстрировала самый резкий недельный рост за восемь месяцев на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости. Средняя цена бензина марки Euro-super 95 в королевстве достигла 1,486 евро за литр. Дизельное топливо подорожало до 1,441 евро за литр. Так, оба вида топлива выросли более чем на 1% по сравнению с предыдущей неделей, передает корреспондент агентства, изучив данные нефтяного бюллетеня Еврокомиссии. Этот рост может показаться умеренным, однако для столь короткого периода времени он является значительным. В случае бензина речь идет о самом резком повышении с конца июня, то есть более чем за восемь месяцев. При этом сама стоимость бензина достигла максимума примерно за три месяца. По расчетам РИА Новости, заправка автомобиля с баком объемом 55 литров в Испании обойдется примерно в 81,7 евро для автомобиля с бензиновым двигателем и около 79,3 евро с дизельным. В целом по Евросоюзу рост цен оказался еще более заметным: бензин подорожал более чем на 1,5%, а дизель - более чем на 2%. Таким образом, несмотря на значительный рост, Испания остается в середине ценового диапазона ЕС. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
20:30 05.03.2026
 
Бензин в Испании показал самый резкий рост за восемь месяцев

Цена бензина в Испании достигла самого резкого недельного роста за восемь месяцев

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Заправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Заправка автомобиля топливом . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МАДРИД, 5 мар - ПРАЙМ. Цена бензина в Испании продемонстрировала самый резкий недельный рост за восемь месяцев на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, выяснило РИА Новости.
Средняя цена бензина марки Euro-super 95 в королевстве достигла 1,486 евро за литр. Дизельное топливо подорожало до 1,441 евро за литр. Так, оба вида топлива выросли более чем на 1% по сравнению с предыдущей неделей, передает корреспондент агентства, изучив данные нефтяного бюллетеня Еврокомиссии.
Этот рост может показаться умеренным, однако для столь короткого периода времени он является значительным. В случае бензина речь идет о самом резком повышении с конца июня, то есть более чем за восемь месяцев. При этом сама стоимость бензина достигла максимума примерно за три месяца.
По расчетам РИА Новости, заправка автомобиля с баком объемом 55 литров в Испании обойдется примерно в 81,7 евро для автомобиля с бензиновым двигателем и около 79,3 евро с дизельным.
В целом по Евросоюзу рост цен оказался еще более заметным: бензин подорожал более чем на 1,5%, а дизель - более чем на 2%. Таким образом, несмотря на значительный рост, Испания остается в середине ценового диапазона ЕС.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Испания потеряет почти половину СПГ из-за разрыва торговых отношений с США
Вчера, 21:39
Вчера, 21:39
 
