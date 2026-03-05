Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов - 05.03.2026, ПРАЙМ
Кабмин обсудит ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов
Кабмин обсудит ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов, сообщает кабмин. | 05.03.2026, ПРАЙМ
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
александр новак
еаэс
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проектах федеральных законов "О внесении изменения в статью 171.5 Уголовного кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменения в статью 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроекты направлены на противодействие деятельности нелегальных кредиторов. Власти РФ в 2026 году начнут реализовывать план по снижению возможностей для ухода от уплаты налогов, сообщал ранее министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, речь идет о рынках оптовых, розничных, о расчетах в наличной форме - они во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее, отмечал он. План по обелению российской экономики подготовлен в правительстве и будет реализован в текущем году, сообщил Силуанов на прошлой неделе. В декабре прошлого года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак озвучил, что план по обелению экономики состоит из следующих шести разделов по секторам, где проблема стоит наиболее остро: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров (работ, услуг), рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотинсодержащей продукции.
рф
финансы, россия, рф, антон силуанов, александр новак, еаэс
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Александр Новак, ЕАЭС
00:18 05.03.2026
 
Кабмин обсудит ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов

Кабмин рассмотрит законопроекты об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проектах федеральных законов "О внесении изменения в статью 171.5 Уголовного кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменения в статью 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроекты направлены на противодействие деятельности нелегальных кредиторов.
Власти РФ в 2026 году начнут реализовывать план по снижению возможностей для ухода от уплаты налогов, сообщал ранее министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, речь идет о рынках оптовых, розничных, о расчетах в наличной форме - они во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее, отмечал он.
План по обелению российской экономики подготовлен в правительстве и будет реализован в текущем году, сообщил Силуанов на прошлой неделе.
В декабре прошлого года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак озвучил, что план по обелению экономики состоит из следующих шести разделов по секторам, где проблема стоит наиболее остро: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров (работ, услуг), рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотинсодержащей продукции.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФАнтон СилуановАлександр НовакЕАЭС
 
 
