Кабмин обсудит ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит законопроекты об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о проектах федеральных законов "О внесении изменения в статью 171.5 Уголовного кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменения в статью 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроекты направлены на противодействие деятельности нелегальных кредиторов. Власти РФ в 2026 году начнут реализовывать план по снижению возможностей для ухода от уплаты налогов, сообщал ранее министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, речь идет о рынках оптовых, розничных, о расчетах в наличной форме - они во многом осуществляются без контроля налоговых органов, и так далее, отмечал он. План по обелению российской экономики подготовлен в правительстве и будет реализован в текущем году, сообщил Силуанов на прошлой неделе. В декабре прошлого года заместитель председателя правительства РФ Александр Новак озвучил, что план по обелению экономики состоит из следующих шести разделов по секторам, где проблема стоит наиболее остро: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров (работ, услуг), рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотинсодержащей продукции.

