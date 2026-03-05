https://1prime.ru/20260305/kitaj-868034399.html
Китай нарастит добычу нефти и газа в 2026 году
Китай нарастит добычу нефти и газа в 2026 году
2026-03-05T06:18+0300
ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. КНР в 2026 году будет наращивать динамику разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений в стране, увеличит запасы и мощности по производству нефти и газа, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"(Необходимо) наращивать динамику разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений в стране, а также увеличения запасов и мощностей по производству нефти и газа, обеспечивать их стабильные поставки за счет импорта", - говорится в документе.
В докладе также отмечается, что в 2026 году Китаю предстоит усиливать разведку, освоение и резервирование стратегически важных полезных ископаемых, уверенно повышать уровень сотрудничества в области освоения зарубежных минеральных ресурсов и наращивать возможности их транспортировки в Китай. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость ускоренным темпами формировать систему запасов, соответствующую статусу Китая как мировой державы.
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
