Китай нарастит добычу нефти и газа в 2026 году

Китай нарастит добычу нефти и газа в 2026 году

2026-03-05T06:18+0300

ПЕКИН, 5 мар - ПРАЙМ. КНР в 2026 году будет наращивать динамику разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений в стране, увеличит запасы и мощности по производству нефти и газа, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. "(Необходимо) наращивать динамику разведки и освоения нефтяных и газовых месторождений в стране, а также увеличения запасов и мощностей по производству нефти и газа, обеспечивать их стабильные поставки за счет импорта", - говорится в документе. В докладе также отмечается, что в 2026 году Китаю предстоит усиливать разведку, освоение и резервирование стратегически важных полезных ископаемых, уверенно повышать уровень сотрудничества в области освоения зарубежных минеральных ресурсов и наращивать возможности их транспортировки в Китай. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость ускоренным темпами формировать систему запасов, соответствующую статусу Китая как мировой державы. Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.

2026

