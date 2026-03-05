На российском рынке появился первый органический коньяк

https://1prime.ru/20260305/konjak-868034326.html

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Первый коньяк на российском рынке получил органический сертификат, аккредитацию прошел производитель из Франции, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе "Роскачество-Органик", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Помимо этого процесс перегонки и выдержки исключает использование любых искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции "от лозы до бутылки". В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.

