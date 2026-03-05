Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На российском рынке появился первый органический коньяк - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/konjak-868034326.html
На российском рынке появился первый органический коньяк
На российском рынке появился первый органический коньяк - 05.03.2026, ПРАЙМ
На российском рынке появился первый органический коньяк
Первый коньяк на российском рынке получил органический сертификат, аккредитацию прошел производитель из Франции, рассказали РИА Новости в Роскачестве. | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T06:18+0300
2026-03-05T06:18+0300
бизнес
россия
франция
роскачество
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868034326.jpg?1772680693
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Первый коньяк на российском рынке получил органический сертификат, аккредитацию прошел производитель из Франции, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе "Роскачество-Органик", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Помимо этого процесс перегонки и выдержки исключает использование любых искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции "от лозы до бутылки". В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, франция, роскачество, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Роскачество, Минсельхоз
06:18 05.03.2026
 
На российском рынке появился первый органический коньяк

Роскачество: первый коньяк на российском рынке получил органический сертификат

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Первый коньяк на российском рынке получил органический сертификат, аккредитацию прошел производитель из Франции, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"На российском рынке впервые появился органический коньяк. Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе "Роскачество-Органик", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при производстве органического коньяка соблюдаются принципы строгого отказа от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Помимо этого процесс перегонки и выдержки исключает использование любых искусственных добавок, ароматизаторов и красителей, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции "от лозы до бутылки".
В Роскачестве напомнили, что все производители сертифицированной органической продукции вносятся в Единый государственный реестр производителей органической продукции Минсельхоза России. В России органическим может называться только товар, прошедший процедуру сертификации в аккредитованном Росаккредитацией органе.
 
БизнесРОССИЯФРАНЦИЯРоскачествоМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала