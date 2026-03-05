Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260305/neft-868037768.html
Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения
Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения - 05.03.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения
Цены на нефть растут в четверг утром, мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке,... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T08:46+0300
2026-03-05T08:46+0300
энергетика
нефть
торги
иран
ближний восток
ормузский пролив
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 77,22 доллара. Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде. Также позднее в среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива на фоне ударов по Ирану. Такие перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку, "Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока, и, вероятно, впереди нас ждет дальнейшая волатильность", - цитирует агентство Рейтер слова лондонского экономиста ANZ Генри Рассела (Henry Russell). "Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, и, скорее всего, ситуация ухудшится, если этот конфликт затянется", - добавляет аналитик.
https://1prime.ru/20260304/kallas-868025517.html
https://1prime.ru/20260304/neft-868019239.html
иран
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, иран, ближний восток, ормузский пролив, сергей лавров
Энергетика, Нефть, Торги, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Сергей Лавров
08:46 05.03.2026
 
Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения

Нефть выросла на 2,96% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

© fotolia.com / EdelweissНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Edelweiss
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 77,22 доллара.
Флаги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Каллас: страны регистрации судов с российской нефтью сотрудничают с ЕС
Вчера, 23:59
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Также позднее в среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива на фоне ударов по Ирану. Такие перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку,
"Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока, и, вероятно, впереди нас ждет дальнейшая волатильность", - цитирует агентство Рейтер слова лондонского экономиста ANZ Генри Рассела (Henry Russell).
"Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, и, скорее всего, ситуация ухудшится, если этот конфликт затянется", - добавляет аналитик.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
Запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза
Вчера, 19:50
 
ЭнергетикаНефтьТоргиИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала