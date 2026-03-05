https://1prime.ru/20260305/neft-868037768.html

Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 77,22 доллара. Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде. Также позднее в среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива на фоне ударов по Ирану. Такие перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку, "Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока, и, вероятно, впереди нас ждет дальнейшая волатильность", - цитирует агентство Рейтер слова лондонского экономиста ANZ Генри Рассела (Henry Russell). "Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, и, скорее всего, ситуация ухудшится, если этот конфликт затянется", - добавляет аналитик.

