Нефть дорожает на фоне ограничений мирового энергоснабжения
2026-03-05T08:46+0300
энергетика
нефть
торги
иран
ближний восток
ормузский пролив
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 77,22 доллара. Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде. Также позднее в среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива на фоне ударов по Ирану. Такие перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку, "Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока, и, вероятно, впереди нас ждет дальнейшая волатильность", - цитирует агентство Рейтер слова лондонского экономиста ANZ Генри Рассела (Henry Russell). "Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, и, скорее всего, ситуация ухудшится, если этот конфликт затянется", - добавляет аналитик.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в четверг утром, мировое энергоснабжение продолжает сталкиваться с ограничениями на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.49 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,96% относительно предыдущего закрытия, до 83,81 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,43%, до 77,22 доллара.
на фоне конфликта с США
и Израилем
объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив
, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Также позднее в среду министр иностранных дел Ирака
Фуад Хусейн в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым
сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия Ормузского пролива на фоне ударов по Ирану. Такие перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку,
"Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока
, и, вероятно, впереди нас ждет дальнейшая волатильность", - цитирует агентство Рейтер слова лондонского экономиста ANZ Генри Рассела (Henry Russell).
"Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, и, скорее всего, ситуация ухудшится, если этот конфликт затянется", - добавляет аналитик.
