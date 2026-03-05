Цены на нефть растут более чем на 2 процента

https://1prime.ru/20260305/neft-868050600.html
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть растут более чем на 2%, инвесторы обеспокоены перебоем поставок через Ормузский пролив из-за событий на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.22 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,08% относительно предыдущего закрытия, до 83,09 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 2,57%, до 76,58 доллара. Инвесторы оценивают последствия для нефтяного рынка в связи с перебоями поставок сырья из-за конфликта на Ближнего Востока. При этом опасения сосредоточены вокруг торгового потока через Ормузский пролив, отмечают аналитики ANZ, мнение которых приводит агентство Рейтер. Ранее в четверг служба иранского Корпуса стражей исламской революции по связям с общественностью заявило, что Ормузский пролив находится под контролем Ирана, который не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Цены на нефть растут более чем на 2% на фоне ситуации на Ближнем Востоке