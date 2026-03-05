Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 2025 года - 05.03.2026
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 2025 года
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 2025 года - 05.03.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 2025 года
Мировые цены на нефть подскакивают на 5-7,5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с января 2025 года превысила 80 долларов, следует из... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T21:45+0300
2026-03-05T21:45+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 5-7,5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с января 2025 года превысила 80 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,79% относительно предыдущего закрытия - до 85,3 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,54%, до 80,29 доллара, показатель впервые с 15 января прошлого года находится выше 80 долларов.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
Экономика, Нефть
21:45 05.03.2026
 
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 2025 года

Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 15 января 2025 года

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки
Нефтяные вышки
Нефтяные вышки. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 5-7,5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с января 2025 года превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,79% относительно предыдущего закрытия - до 85,3 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,54%, до 80,29 доллара, показатель впервые с 15 января прошлого года находится выше 80 долларов.
Экономика, Нефть
 
 
