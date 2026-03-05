https://1prime.ru/20260305/neft-868063216.html
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 2025 года
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 5-7,5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с января 2025 года превысила 80 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 21.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,79% относительно предыдущего закрытия - до 85,3 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,54%, до 80,29 доллара, показатель впервые с 15 января прошлого года находится выше 80 долларов.
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть подскакивают на 5-7,5%, стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с января 2025 года превысила 80 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.25 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,79% относительно предыдущего закрытия - до 85,3 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 7,54%, до 80,29 доллара, показатель впервые с 15 января прошлого года находится выше 80 долларов.
