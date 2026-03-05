https://1prime.ru/20260305/neftyaniki-868063954.html
Эксперты объяснили, почему нефтяники заплатили в бюджет по демпферу
Эксперты объяснили, почему нефтяники заплатили в бюджет по демпферу
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российские нефтяные компании в феврале впервые за пять лет направили в федеральный бюджет, а не получили из него выплаты по механизму топливного демпфера на фоне ежегодного пересмотра его параметров, а также рыночной конъюнктуры, рассказали РИА Новости в исследовательской группе "Петромаркет". Российские нефтяники в феврале за январь выплатили в федеральный бюджет страны по механизму топливного демпфера 18,8 миллиарда рублей впервые с февраля 2021 года, свидетельствуют данные Минфина РФ. Месяцем ранее выплаты нефтяникам из бюджета сильно сократились и составили лишь 16,9 миллиарда рублей. "Демпфер" по обоим топливам (бензину и дизтопливу, по ним демпфер считают отдельно - ред.) уже находился в отрицательной зоне в декабре прошлого года. Но в январе отрицательные значения стали больше. Основной фактор снижения демпфера в январе к декабрю - рост условной цены внутреннего рынка, устанавливаемой в НК РФ", - пояснили в "Петромаркете". Условная (индикативная) цена бензина выросла с 60 450 рублей за тонну в 2025 году до 62 300 рублей за тонну в 2026 году, дизтоплива - с 57 200 рублей за тонну в 2025 году до 58 950 рублей за тонну в 2026 году. Согласно текущим правилам расчета демпфера, чем выше индикативная цена, тем ниже демпфер, отметили аналитики. "Также в январе по сравнению с декабрем вырос дисконт в цене российской нефти Urals к цене Brent, что также негативно сказалось на величине демпфера (демпфер уменьшается по мере роста дисконта). В случае бензинового демпфера на его снижение также сыграло падение цен на автобензин на внешних рынках", - добавили в "Петромаркете". По предварительным оценкам экспертов, демпфер за февраль вырос относительно января. В результате нефтяники в марте вновь заплатят в бюджет средства, но существенно меньше и только по бензину - в размере около 7 миллиардов рублей. "По дизельному демпферу заметных выплат ждать не стоит (по предварительным оценкам, даже выходит, что государство осуществит выплаты - пусть и небольшие - нефтяникам, а не наоборот), поскольку сам демпфер находится в околонулевой зоне", - заключили в "Петромаркете". Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
рф
Цена нефти марки WTI поднялась выше $80 за баррель впервые с 2025 года