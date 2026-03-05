https://1prime.ru/20260305/ormuz-867969852.html

Нефтяной шок: энергосистемы мира проверяют на устойчивость

Нефтяной шок: энергосистемы мира проверяют на устойчивость

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Эскалация вокруг Иран вновь сделала Ближний Восток главным драйвером мировых рынков. После серии ударов со стороны США и Израиля инвесторы столкнулись с тем, чего больше всего боится сырьевой рынок, — риском перебоев поставок через Ормузский пролив. Через этот узкий коридор проходит до 30% мирового экспорта нефти и конденсата, значительная часть СПГ и нефтепродуктов. Даже краткосрочная остановка движения танкеров мгновенно превращается в премию за риск в цене барреля.Формально пролив уже объявлялся "закрытым" и затем "открытым", но рынок реагирует не на заявления, а на логистику и страхование. Крупные перевозчики временно приостанавливали рейсы, страховщики пересматривали тарифы, суда скапливались по обе стороны узкого маршрута. В результате нефть Brent за считаные часы прибавляла 7–10%, тестируя уровни $78–80 за баррель. При затяжном кризисе участники рынка все чаще говорят о диапазоне $100+, а в экстремальном сценарии — о скачке к $150–200 с риском глобальной рецессии.Ключевой вопрос — реальный масштаб дефицита. Через Ормуз проходит около 13–14 млн баррелей в сутки, часть поставок можно перенаправить. У Саудовской Аравии есть нефтепровод к порту Янбу на Красном море мощностью до 5 млн баррелей в сутки, что теоретически позволяет сохранить до двух третей экспорта даже при полной блокаде пролива. ОАЭ располагают трубопроводом Хабшан–Фуджейра мощностью 1,5 млн баррелей в сутки, а сам Иран может частично отгружать нефть через порт Джаск вне Персидского залива. Однако у большинства стран региона альтернатив нет. При серьезных проблемах с судоходством под ударом окажутся 6–7 млн баррелей в сутки — втрое больше текущего "навеса" предложения на глобальном рынке.Это означает не только рост цен на нефть, но и цепную реакцию: удорожание фрахта, скачок страховых премий, перебои с поставками нефтепродуктов. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, зависящие от залива почти на 46% своего импорта нефти, почувствуют давление сильнее Европы и США. Но и для ЕС риски ощутимы: страны Персидского залива обеспечивают значительную долю поставок авиатоплива и дизеля. Энергетический шок неизбежно усиливает инфляцию и усложняет задачи центробанков.Второй слой последствий — движение капитала. Пока говорить о масштабном бегстве инвесторов из ближневосточных активов преждевременно: суверенные фонды региона по-прежнему обладают внушительной ликвидностью, а высокие нефтяные доходы частично компенсируют геополитический риск. Однако глобальный аппетит к риску снижается. Фонды сокращают экспозицию в акциях развивающихся рынков, растет спрос на хеджирование, увеличивается волатильность. Если конфликт затянется или распространится на инфраструктуру соседних стран, отток капитала может приобрести системный характер — прежде всего из рынков, напрямую зависящих от транзита через Персидский залив.На этом фоне в выигрыше традиционные защитные активы. Доллар укрепляется как основная резервная валюта и инструмент фондирования в кризис. Рост цен на энергоносители, как ни парадоксально, часто усиливает спрос на американскую валюту: глобальные расчеты по нефти номинированы в долларах, а инвесторы ищут ликвидность. Одновременно дорожает золото — страховка от геополитики и инфляции. В условиях, когда рынок закладывает риск перебоев поставок и ускорения роста цен, спрос на металл как на "тихую гавань" закономерен.Таким образом, конфликт вокруг Ирана — это не только военная и дипломатическая история, но и тест на устойчивость глобальной энергетической системы. Пока речь идет о премии за риск и повышенной волатильности. Но если Ормузский пролив окажется парализован хотя бы на несколько недель, мир получит классический нефтяной шок: скачок цен, ускорение инфляции, давление на фондовые рынки и приток капитала в доллар и золото. В этой конфигурации главный вопрос для инвесторов звучит просто: насколько долго рынок готов платить за страх — и кто в итоге окажется последним покупателем дорогой нефти.Автор - Ярослав Кабаков, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, директор по стратегии ИК "ФИНАМ"

