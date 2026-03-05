https://1prime.ru/20260305/pomosch-868056179.html
В Белом доме резко высказались о помощи Украине
В Белом доме резко высказались о помощи Украине - 05.03.2026, ПРАЙМ
В Белом доме резко высказались о помощи Украине
Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T17:04+0300
2026-03-05T17:04+0300
2026-03-05T17:04+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
джо байден
дональд трамп
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Белом доме.Так она ответила на вопрос журналиста о том, обладают ли Соединенные Штаты достаточным запасом оружия для защиты американских баз на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана."К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдал большую часть нашего лучшего оружия другой, находящейся очень далеко стране под названием Украина. <…> Это было неразумным решением", — сказала Левитт.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ.
https://1prime.ru/20260304/ssha-868026590.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, всу, нато
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, ВСУ, НАТО
В Белом доме резко высказались о помощи Украине
Белый дом: США при Байдене поступили неразумно, передав оружие Украине