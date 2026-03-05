Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме резко высказались о помощи Украине - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/pomosch-868056179.html
В Белом доме резко высказались о помощи Украине
В Белом доме резко высказались о помощи Украине - 05.03.2026, ПРАЙМ
В Белом доме резко высказались о помощи Украине
Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T17:04+0300
2026-03-05T17:04+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
киев
джо байден
дональд трамп
всу
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Белом доме.Так она ответила на вопрос журналиста о том, обладают ли Соединенные Штаты достаточным запасом оружия для защиты американских баз на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана."К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдал большую часть нашего лучшего оружия другой, находящейся очень далеко стране под названием Украина. &lt;…&gt; Это было неразумным решением", — сказала Левитт.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ.
https://1prime.ru/20260304/ssha-868026590.html
украина
сша
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_8da282764a3d92f6d21c5523496e294c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, всу, нато
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, ВСУ, НАТО
17:04 05.03.2026
 
В Белом доме резко высказались о помощи Украине

Белый дом: США при Байдене поступили неразумно, передав оружие Украине

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Белом доме.
Так она ответила на вопрос журналиста о том, обладают ли Соединенные Штаты достаточным запасом оружия для защиты американских баз на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.
"К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдал большую часть нашего лучшего оружия другой, находящейся очень далеко стране под названием Украина. <…> Это было неразумным решением", — сказала Левитт.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ.
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2026
"Поставили крест". В США раскрыли тяжелую правду об Украине
Вчера, 23:48
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАКиевДжо БайденДональд ТрампВСУНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала