В Белом доме резко высказались о помощи Украине

В Белом доме резко высказались о помощи Украине

2026-03-05T17:04+0300

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Белом доме.Так она ответила на вопрос журналиста о том, обладают ли Соединенные Штаты достаточным запасом оружия для защиты американских баз на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана."К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдал большую часть нашего лучшего оружия другой, находящейся очень далеко стране под названием Украина. <…> Это было неразумным решением", — сказала Левитт.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину, а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ.

