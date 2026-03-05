https://1prime.ru/20260305/proliv-868040640.html

В Ормузском проливе стоят более 50 судов, сообщили СМИ

В Ормузском проливе стоят более 50 судов, сообщили СМИ - 05.03.2026, ПРАЙМ

В Ормузском проливе стоят более 50 судов, сообщили СМИ

Свыше 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива, большая часть которых - контейнеровозы, следует из данным MarineTraffic, с... | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T10:23+0300

2026-03-05T10:23+0300

2026-03-05T10:23+0300

происшествия

нефть

ормузский пролив

иран

персидский залив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/05/852605814_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_2ab58a65ddc69b9b23fcda21adfe545f.jpg

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Свыше 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива, большая часть которых - контейнеровозы, следует из данным MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным портала, в настоящее время порядка 52 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива, 39 из которых - это контейнеровозы, три танкера, остальные - суда специального назначения, в том числе буксиры. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Во вторник на якоре стояло 300 судов, из которых около двухсот - танкеры. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20260303/perevozki-867967580.html

https://1prime.ru/20260303/tankery-867985960.html

ормузский пролив

иран

персидский залив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, иран, персидский залив