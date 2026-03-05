В Ормузском проливе стоят более 50 судов, сообщили СМИ

https://1prime.ru/20260305/proliv-868040640.html
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Свыше 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива, большая часть которых - контейнеровозы, следует из данным MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным портала, в настоящее время порядка 52 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива, 39 из которых - это контейнеровозы, три танкера, остальные - суда специального назначения, в том числе буксиры. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Во вторник на якоре стояло 300 судов, из которых около двухсот - танкеры. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
