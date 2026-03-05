Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ормузском проливе стоят более 50 судов, сообщили СМИ - 05.03.2026
В Ормузском проливе стоят более 50 судов, сообщили СМИ
Свыше 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива, большая часть которых - контейнеровозы, следует из данным MarineTraffic
происшествия
нефть
ормузский пролив
иран
персидский залив
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Свыше 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива, большая часть которых - контейнеровозы, следует из данным MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным портала, в настоящее время порядка 52 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива, 39 из которых - это контейнеровозы, три танкера, остальные - суда специального назначения, в том числе буксиры. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Во вторник на якоре стояло 300 судов, из которых около двухсот - танкеры. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ормузский пролив
иран
персидский залив
нефть, ормузский пролив, иран, персидский залив
Происшествия, Нефть, Ормузский пролив, ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
10:23 05.03.2026
 
В Ормузском проливе стоят более 50 судов, сообщили СМИ

MarineTraffic: более 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива в Оманском заливе

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - 05.03.2026
Танкеры с нефтью. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Свыше 50 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива, большая часть которых - контейнеровозы, следует из данным MarineTraffic, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным портала, в настоящее время порядка 52 судов стоят на якоре вблизи Ормузского пролива, 39 из которых - это контейнеровозы, три танкера, остальные - суда специального назначения, в том числе буксиры.
Морские перевозки
Страховка морских перевозок в Ормузском проливе может подорожать, пишут СМИ
3 марта, 10:32
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке практически остановила судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Во вторник на якоре стояло 300 судов, из которых около двухсот - танкеры.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2026
СМИ: США рассматривают возможность защиты танкеров в Ормузском проливе
3 марта, 22:28
 
