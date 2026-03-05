Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сербии заявили, что планируют создать резерв нефтепродуктов на 70 дней - 05.03.2026
В Сербии заявили, что планируют создать резерв нефтепродуктов на 70 дней
БЕЛГРАД, 5 мар – ПРАЙМ. Правительство Сербии планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в связи с энергокризисом, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 марта, что Европу ждет ад в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке. "Для нас важнее всего, что Сербия исключительно хорошо обеспечена запасами нефтепродуктов. В последние три года мы увеличили резервы с объемов на 33 дня потребления до 50 дней. Наша цель – до конца года достичь объема резервов, достаточного для 70 дней потребления. Больше всего у нас запасов дизельного топлива, потому что оно больше расходуется", - цитирует пресс-служба минэнерго главу ведомства. Джедович-Ханданович подчеркнула, что граждане не должны беспокоиться, потому что "государство их защитит". "Цена нефти выросла с 62 долларов за баррель до 84-85 долларов в зависимости от дня и изменений на рынке. Это большие скачки для относительно краткого периода времени. Предпримем все меры, чтобы предотвратить резкий скачок цен, хотя они выросли на рынке из-за негативных событий, на которые не можем повлиять", - отметила министр энергетики Сербии. В частности, скачок биржевых цен на газ в Европе начался в понедельник после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа и поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн СПГ в год. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
17:21 05.03.2026
 
© fotolia.com / CardafТрубопровод
Трубопровод - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Трубопровод. Архивное фото
© fotolia.com / Cardaf
