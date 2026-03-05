https://1prime.ru/20260305/serbiya-868057077.html

В Сербии заявили, что планируют создать резерв нефтепродуктов на 70 дней

В Сербии заявили, что планируют создать резерв нефтепродуктов на 70 дней - 05.03.2026, ПРАЙМ

В Сербии заявили, что планируют создать резерв нефтепродуктов на 70 дней

Правительство Сербии планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) | 05.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-05T17:21+0300

2026-03-05T17:21+0300

2026-03-05T17:21+0300

энергетика

нефть

сербия

европа

ближний восток

александр вучич

qatarenergy

https://cdnn.1prime.ru/img/76817/97/768179741_0:36:1501:880_1920x0_80_0_0_2aee01f6ee47d325200bf24f04a9ee74.jpg

БЕЛГРАД, 5 мар – ПРАЙМ. Правительство Сербии планирует создать до конца года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить скачков цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в связи с энергокризисом, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Президент Сербии Александр Вучич заявил 3 марта, что Европу ждет ад в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке. "Для нас важнее всего, что Сербия исключительно хорошо обеспечена запасами нефтепродуктов. В последние три года мы увеличили резервы с объемов на 33 дня потребления до 50 дней. Наша цель – до конца года достичь объема резервов, достаточного для 70 дней потребления. Больше всего у нас запасов дизельного топлива, потому что оно больше расходуется", - цитирует пресс-служба минэнерго главу ведомства. Джедович-Ханданович подчеркнула, что граждане не должны беспокоиться, потому что "государство их защитит". "Цена нефти выросла с 62 долларов за баррель до 84-85 долларов в зависимости от дня и изменений на рынке. Это большие скачки для относительно краткого периода времени. Предпримем все меры, чтобы предотвратить резкий скачок цен, хотя они выросли на рынке из-за негативных событий, на которые не можем повлиять", - отметила министр энергетики Сербии. В частности, скачок биржевых цен на газ в Европе начался в понедельник после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства СПГ на всех предприятиях из-за атак беспилотников. Катар входит в тройку крупнейших экспортеров сжиженного газа и поставляет на мировой рынок более 80 миллионов тонн СПГ в год. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

https://1prime.ru/20260226/posolstvo-867827824.html

сербия

европа

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сербия, европа, ближний восток, александр вучич, qatarenergy