Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260305/slovakiya-868053314.html
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"
Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:05+0300
2026-03-05T16:05+0300
энергетика
нефть
газ
словакия
киев
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 мар - ПРАЙМ. Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января, что якобы сделало невозможным поставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщила представитель спецслужбы Наталья Голубова. "Словацкая информационная служба заявляет, что 27 января не происходило повреждение нефтепровода "Дружба", которое бы мешало транспортировке нефти в Словакию и Венгрию", - сообщило словацкое новостное издание TASR со ссылкой на Голубову в четверг. По ее словам, эти данные подтверждают спутниковые снимки, полученные 21 февраля и 1 марта. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их скорого возобновления, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
https://1prime.ru/20260304/peskov-868006534.html
https://1prime.ru/20260302/kiev-867953232.html
словакия
киев
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_f318ecc1edf513143fc2b014ea2b291c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, словакия, киев, венгрия
Энергетика, Нефть, Газ, СЛОВАКИЯ, Киев, ВЕНГРИЯ
16:05 05.03.2026
 
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"

Разведка Словакии располагает данными, опровергающими слова Киева о неисправности "Дружбы"

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 5 мар - ПРАЙМ. Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января, что якобы сделало невозможным поставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщила представитель спецслужбы Наталья Голубова.
"Словацкая информационная служба заявляет, что 27 января не происходило повреждение нефтепровода "Дружба", которое бы мешало транспортировке нефти в Словакию и Венгрию", - сообщило словацкое новостное издание TASR со ссылкой на Голубову в четверг.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба"
Вчера, 13:59
По ее словам, эти данные подтверждают спутниковые снимки, полученные 21 февраля и 1 марта.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их скорого возобновления, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2026
Киев снова сдвинул срок поставок нефти по "Дружбе" в Словакию, сообщают СМИ
2 марта, 22:14
 
ЭнергетикаНефтьГазСЛОВАКИЯКиевВЕНГРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала