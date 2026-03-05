https://1prime.ru/20260305/slovakiya-868053314.html
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба" - 05.03.2026, ПРАЙМ
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"
Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T16:05+0300
2026-03-05T16:05+0300
2026-03-05T16:05+0300
энергетика
нефть
газ
словакия
киев
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_0:225:2842:1824_1920x0_80_0_0_947c1b3bfc5f8e4c5420fb3b77490448.jpg
БРАТИСЛАВА, 5 мар - ПРАЙМ. Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января, что якобы сделало невозможным поставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщила представитель спецслужбы Наталья Голубова. "Словацкая информационная служба заявляет, что 27 января не происходило повреждение нефтепровода "Дружба", которое бы мешало транспортировке нефти в Словакию и Венгрию", - сообщило словацкое новостное издание TASR со ссылкой на Голубову в четверг. По ее словам, эти данные подтверждают спутниковые снимки, полученные 21 февраля и 1 марта. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их скорого возобновления, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
https://1prime.ru/20260304/peskov-868006534.html
https://1prime.ru/20260302/kiev-867953232.html
словакия
киев
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83775/08/837750848_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_f318ecc1edf513143fc2b014ea2b291c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, словакия, киев, венгрия
Энергетика, Нефть, Газ, СЛОВАКИЯ, Киев, ВЕНГРИЯ
Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"
Разведка Словакии располагает данными, опровергающими слова Киева о неисправности "Дружбы"