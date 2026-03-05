https://1prime.ru/20260305/slovakiya-868053314.html

Словацкая разведка опровергла сообщения о повреждении нефтепровода "Дружба"

БРАТИСЛАВА, 5 мар - ПРАЙМ. Словацкая информационная служба (разведка) располагает спутниковыми снимками, которые опровергают заявления Киева о том, что нефтепровод "Дружба" был поврежден 27 января, что якобы сделало невозможным поставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщила представитель спецслужбы Наталья Голубова. "Словацкая информационная служба заявляет, что 27 января не происходило повреждение нефтепровода "Дружба", которое бы мешало транспортировке нефти в Словакию и Венгрию", - сообщило словацкое новостное издание TASR со ссылкой на Голубову в четверг. По ее словам, эти данные подтверждают спутниковые снимки, полученные 21 февраля и 1 марта. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их скорого возобновления, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.

