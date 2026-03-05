США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручила советникам президента США Дональда Трампа представить идеи, которые могли бы помочь сдержать рост цен на бензин в связи с военной операцией Вашингтона против Ирана, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на двух представителей энергетической отрасли, знакомых с данными обсуждениями.
"Белый дом перебирает все возможные варианты, чтобы сдержать рост цен на топливо, особенно на бензин", - сказал один из источников на условиях анонимности.
По данным издания, рост нефтяных котировок и цен на моторное топливо связывают с ударами США по Ирану и последующими ответными атаками, затронувшими энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива. Politico пишет, что советники по энергетике, включая министра энергетики Криса Райта и сотрудников совета по энергетике под руководством министра внутренних дел Дага Бургума, получили указание оперативно предложить меры, которые можно представить как "хорошие новости" для потребителей.
В числе обсуждаемых вариантов, по словам источников издания, - временная отмена федерального налога на бензин, но такая мера потребует решения конгресса, а также нет гарантии, что экономия будет полностью перенесена в розничные цены. Кроме того, в администрации обсуждали идею использования американских военных для защиты объектов энергетики на Ближнем Востоке, однако собеседники Politico отмечают, что такая опция может вызвать вопросы у саудовской стороны из-за чувствительности темы размещения американских сил.
По данным Politico, средняя цена бензина в США за последнюю неделю прибавила более 20 центов за галлон и приблизилась к 3,20 доллара, а дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли риск перебоев поставок через Ормузский пролив и ударов по энергетической инфраструктуре.