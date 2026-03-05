Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ - 05.03.2026, ПРАЙМ
США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручила советникам президента США Дональда Трампа представить идеи, которые могли бы помочь сдержать рост цен на бензин... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T17:31+0300
2026-03-05T17:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/38/828583847_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa64b117455a84bac45225577122811d.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручила советникам президента США Дональда Трампа представить идеи, которые могли бы помочь сдержать рост цен на бензин в связи с военной операцией Вашингтона против Ирана, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на двух представителей энергетической отрасли, знакомых с данными обсуждениями. "Белый дом перебирает все возможные варианты, чтобы сдержать рост цен на топливо, особенно на бензин", - сказал один из источников на условиях анонимности. По данным издания, рост нефтяных котировок и цен на моторное топливо связывают с ударами США по Ирану и последующими ответными атаками, затронувшими энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива. Politico пишет, что советники по энергетике, включая министра энергетики Криса Райта и сотрудников совета по энергетике под руководством министра внутренних дел Дага Бургума, получили указание оперативно предложить меры, которые можно представить как "хорошие новости" для потребителей. В числе обсуждаемых вариантов, по словам источников издания, - временная отмена федерального налога на бензин, но такая мера потребует решения конгресса, а также нет гарантии, что экономия будет полностью перенесена в розничные цены. Кроме того, в администрации обсуждали идею использования американских военных для защиты объектов энергетики на Ближнем Востоке, однако собеседники Politico отмечают, что такая опция может вызвать вопросы у саудовской стороны из-за чувствительности темы размещения американских сил. По данным Politico, средняя цена бензина в США за последнюю неделю прибавила более 20 центов за галлон и приблизилась к 3,20 доллара, а дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли риск перебоев поставок через Ормузский пролив и ударов по энергетической инфраструктуре.
17:31 05.03.2026
 
США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ

Politico: Белый дом ищет способы сдержать цены на бензин из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Алексей Агарышев
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Агарышев
ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс поручила советникам президента США Дональда Трампа представить идеи, которые могли бы помочь сдержать рост цен на бензин в связи с военной операцией Вашингтона против Ирана, пишет в четверг издание Politico со ссылкой на двух представителей энергетической отрасли, знакомых с данными обсуждениями.
"Белый дом перебирает все возможные варианты, чтобы сдержать рост цен на топливо, особенно на бензин", - сказал один из источников на условиях анонимности.
По данным издания, рост нефтяных котировок и цен на моторное топливо связывают с ударами США по Ирану и последующими ответными атаками, затронувшими энергетическую инфраструктуру в районе Персидского залива. Politico пишет, что советники по энергетике, включая министра энергетики Криса Райта и сотрудников совета по энергетике под руководством министра внутренних дел Дага Бургума, получили указание оперативно предложить меры, которые можно представить как "хорошие новости" для потребителей.
В числе обсуждаемых вариантов, по словам источников издания, - временная отмена федерального налога на бензин, но такая мера потребует решения конгресса, а также нет гарантии, что экономия будет полностью перенесена в розничные цены. Кроме того, в администрации обсуждали идею использования американских военных для защиты объектов энергетики на Ближнем Востоке, однако собеседники Politico отмечают, что такая опция может вызвать вопросы у саудовской стороны из-за чувствительности темы размещения американских сил.
По данным Politico, средняя цена бензина в США за последнюю неделю прибавила более 20 центов за галлон и приблизилась к 3,20 доллара, а дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли риск перебоев поставок через Ормузский пролив и ударов по энергетической инфраструктуре.
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников
В США в феврале уволили свыше шести тысяч сотрудников
