Райт пообещал, что скачок цен на бензин в США будет временным

Райт пообещал, что скачок цен на бензин в США будет временным

2026-03-05T23:13+0300

ВАШИНГТОН, 5 мар - ПРАЙМ. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что скачек цен на бензин в Соединенных Штатах на фоне ударов по Ирану будет временным. "Это определенно будет временным (ростом цен - ред.)", - сказал Райт каналу Fox News. Министр пообещал, что довольно скоро сцены снова будут ниже трех долларов за галлон. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. По данным Politico, средняя цена бензина в США за последнюю неделю прибавила более 20 центов за галлон и приблизилась к 3,20 доллара, а дальнейшая динамика будет зависеть от того, сохранится ли риск перебоев поставок через Ормузский пролив и ударов по энергетической инфраструктуре.

