Названы самые уязвимые страны Азии из-за закрытия Ормузского пролива - 05.03.2026
Названы самые уязвимые страны Азии из-за закрытия Ормузского пролива
2026-03-05T04:32+0300
2026-03-05T04:32+0300
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Азиатские страны наиболее остро ощущают на себе последствия закрытия Ормузского пролива, быстрее всего с топливным кризисом рискует столкнуться Индонезия, а в наиболее стабильном положении находятся Япония, Китай и Республика Корея, выяснило РИА Новости, проанализировав данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Обеспокоенность по поводу топливных запасов в странах Азии возникла на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Конфликт привел к закрытию важнейшего Ормузского пролива, ключевого маршрута для глобальных поставок энергоносителей. Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного золота" через Ормузский пролив, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты. В наилучшем положении оказалась Япония. Премьер-министр Санаэ Такаити в понедельник заявила, что страна располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги также отмечал ранее, что не ожидает немедленного энергетического кризиса в стране. Цены на бензин на автозаправках в Японии, тем не менее, ощутимо выросли с прошлой недели, выяснил ранее корреспондент РИА Новости, изучив стоимость топлива на станциях в мегаполисе Осака. Южной Корее, по заявлению властей, запасов нефти и нефтепродуктов хватит на 208 дней. Правительство страны в понедельник собралось на экстренное совещание, по итогам которого министр промышленности, торговли и энергетики Мун Син Хак заверил, что "даже при затяжном развитии ситуации ТЭК страны надежно подготовлен". Власти Китая на фоне событий на Ближнем Востоке не публиковали официальных данных о том, на сколько дней стране хватит запасов нефти. При этом СМИ сообщают, что Китай уже 20 лет планомерно наращивает свои стратегические запасы для обеспечения энергетической безопасности, и только за последние два года были созданы 11 резервных нефтехранилищ в разных районах страны. Так, новостной портал Sina Finance сообщил в среду, что по состоянию на начало года стратегические и коммерческие запасы нефти Китая превысили 1,3 миллиарда баррелей, а общая емкость нефтехранилищ приблизилась к 2,39 миллиарда баррелей. Этого, по данным издания, достаточно более чем на 130 дней национального потребления. При этом Китай имеет диверсифицированные пути поставок энергоресурсов, в частности, импортирует из России, Центральной Азии и из стран Ближнего Востока. Поставки осуществляется по различным каналам, наземный и морской транспорт дополняют друг друга. Таиланд, согласно сделанному в начале недели заявлению премьера страны Анутхина Чанвиракуна, располагает запасами топлива на 62 дня. Постоянный секретарь министерства энергетики Прасет Синсукпрасет накануне сообщил, что правительство страны в срочном порядке заказывает поставки сырой нефти из США и других стран в качестве альтернативы ближневосточным источникам. Филиппины, по заявлениям властей, располагают запасами приблизительно на 50-60 дней. Согласно данным министерства энергетики страны, запасов дизельного топлива хватит на 50,5 дней, бензина - на, 51,5 дней, керосина - а 67,5 дней, а авиационного топлива - на 58 дней. У Индии имеются запасы сырой нефти на 25 дней и запасы нефтепродуктов еще на 25 дней. Такие данные приводили в среду индийские СМИ со ссылкой на источники в отрасли и в правительстве. При этом упомянутые запасы сырой нефти не включают запасы из Специального нефтяного резерва, созданного для чрезвычайных ситуаций. В Индонезии, как сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, топлива хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.    
04:32 05.03.2026
 
Названы самые уязвимые страны Азии из-за закрытия Ормузского пролива

Азиатские страны наиболее остро ощущают последствия закрытия Ормузского пролива

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Азиатские страны наиболее остро ощущают на себе последствия закрытия Ормузского пролива, быстрее всего с топливным кризисом рискует столкнуться Индонезия, а в наиболее стабильном положении находятся Япония, Китай и Республика Корея, выяснило РИА Новости, проанализировав данные о запасах нефти и нефтепродуктов.
Обеспокоенность по поводу топливных запасов в странах Азии возникла на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Конфликт привел к закрытию важнейшего Ормузского пролива, ключевого маршрута для глобальных поставок энергоносителей.
Государства Восточной и Южной Азии, прежде всего Китай, Индия, Япония и Южная Корея, больше всего зависят от иранской нефти и транзита ближневосточного "черного золота" через Ормузский пролив, рассказали ранее опрошенные РИА Новости эксперты.
В наилучшем положении оказалась Япония. Премьер-министр Санаэ Такаити в понедельник заявила, что страна располагает запасами нефти, которых хватит на 254 дня. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги также отмечал ранее, что не ожидает немедленного энергетического кризиса в стране. Цены на бензин на автозаправках в Японии, тем не менее, ощутимо выросли с прошлой недели, выяснил ранее корреспондент РИА Новости, изучив стоимость топлива на станциях в мегаполисе Осака.
Южной Корее, по заявлению властей, запасов нефти и нефтепродуктов хватит на 208 дней. Правительство страны в понедельник собралось на экстренное совещание, по итогам которого министр промышленности, торговли и энергетики Мун Син Хак заверил, что "даже при затяжном развитии ситуации ТЭК страны надежно подготовлен".
Власти Китая на фоне событий на Ближнем Востоке не публиковали официальных данных о том, на сколько дней стране хватит запасов нефти. При этом СМИ сообщают, что Китай уже 20 лет планомерно наращивает свои стратегические запасы для обеспечения энергетической безопасности, и только за последние два года были созданы 11 резервных нефтехранилищ в разных районах страны. Так, новостной портал Sina Finance сообщил в среду, что по состоянию на начало года стратегические и коммерческие запасы нефти Китая превысили 1,3 миллиарда баррелей, а общая емкость нефтехранилищ приблизилась к 2,39 миллиарда баррелей. Этого, по данным издания, достаточно более чем на 130 дней национального потребления.
При этом Китай имеет диверсифицированные пути поставок энергоресурсов, в частности, импортирует из России, Центральной Азии и из стран Ближнего Востока. Поставки осуществляется по различным каналам, наземный и морской транспорт дополняют друг друга.
Таиланд, согласно сделанному в начале недели заявлению премьера страны Анутхина Чанвиракуна, располагает запасами топлива на 62 дня. Постоянный секретарь министерства энергетики Прасет Синсукпрасет накануне сообщил, что правительство страны в срочном порядке заказывает поставки сырой нефти из США и других стран в качестве альтернативы ближневосточным источникам.
Филиппины, по заявлениям властей, располагают запасами приблизительно на 50-60 дней. Согласно данным министерства энергетики страны, запасов дизельного топлива хватит на 50,5 дней, бензина - на, 51,5 дней, керосина - а 67,5 дней, а авиационного топлива - на 58 дней.
У Индии имеются запасы сырой нефти на 25 дней и запасы нефтепродуктов еще на 25 дней. Такие данные приводили в среду индийские СМИ со ссылкой на источники в отрасли и в правительстве. При этом упомянутые запасы сырой нефти не включают запасы из Специального нефтяного резерва, созданного для чрезвычайных ситуаций.
В Индонезии, как сообщили РИА Новости в Энергетической ассоциации страны, топлива хватит на 25 дней. При этом минимальный национальный стандарт резервов составляет от 20 до 23 дней.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
 
 
