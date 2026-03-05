Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудничество России и Ирана продолжится, заявил Цивилев - 05.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260305/tsivilev-868063750.html
Сотрудничество России и Ирана продолжится, заявил Цивилев
Сотрудничество России и Ирана продолжится, заявил Цивилев - 05.03.2026, ПРАЙМ
Сотрудничество России и Ирана продолжится, заявил Цивилев
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что сотрудничество России и Ирана продолжится несмотря на внешние обстоятельства, сообщили в министерстве по итогам | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T22:34+0300
2026-03-05T22:34+0300
россия
иран
сша
израиль
сергей цивилев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd1858481f4e511c6a40856fda12f37.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что сотрудничество России и Ирана продолжится несмотря на внешние обстоятельства, сообщили в министерстве по итогам мероприятия, в ходе которого глава ведомства выразил соболезнования иранской стороне. "Сергей Цивилев особо подчеркнул, что несмотря на внешние обстоятельства, сотрудничество двух стран будет продолжено", - говорится в сообщении министерства. В четверг Цивилев прибыл в резиденцию посла Ирана, чтобы выразить соболезнования иранской стороне и оставить запись в траурной книге в память о погибшем верховном лидере исламской республики аятолле Али Хаменеи и других жертвах военной агрессии США и Израиля против Ирана. В Минэнерго также напомнили о договоренностях, достигнутых в ходе 19-го заседания Российско-Иранской межправкомиссии, которая прошла в феврале, и добавили, что отношения стран будут только крепнуть. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
https://1prime.ru/20260305/ssha-868057675.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5db556d6018b02a4f0b5b5de4325e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, иран, сша, израиль, сергей цивилев
РОССИЯ, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Сергей Цивилев
22:34 05.03.2026
 
Сотрудничество России и Ирана продолжится, заявил Цивилев

Цивилев: сотрудничество России и Ирана продолжится несмотря на внешние обстоятельства

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что сотрудничество России и Ирана продолжится несмотря на внешние обстоятельства, сообщили в министерстве по итогам мероприятия, в ходе которого глава ведомства выразил соболезнования иранской стороне.
"Сергей Цивилев особо подчеркнул, что несмотря на внешние обстоятельства, сотрудничество двух стран будет продолжено", - говорится в сообщении министерства.
В четверг Цивилев прибыл в резиденцию посла Ирана, чтобы выразить соболезнования иранской стороне и оставить запись в траурной книге в память о погибшем верховном лидере исламской республики аятолле Али Хаменеи и других жертвах военной агрессии США и Израиля против Ирана.
В Минэнерго также напомнили о договоренностях, достигнутых в ходе 19-го заседания Российско-Иранской межправкомиссии, которая прошла в феврале, и добавили, что отношения стран будут только крепнуть.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
США ищут способы сдержать цены на бензин после ударов по Ирану, пишут СМИ
17:31
 
РОССИЯИРАНСШАИЗРАИЛЬСергей Цивилев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала