Сотрудничество России и Ирана продолжится, заявил Цивилев

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что сотрудничество России и Ирана продолжится несмотря на внешние обстоятельства, сообщили в министерстве по итогам мероприятия, в ходе которого глава ведомства выразил соболезнования иранской стороне. "Сергей Цивилев особо подчеркнул, что несмотря на внешние обстоятельства, сотрудничество двух стран будет продолжено", - говорится в сообщении министерства. В четверг Цивилев прибыл в резиденцию посла Ирана, чтобы выразить соболезнования иранской стороне и оставить запись в траурной книге в память о погибшем верховном лидере исламской республики аятолле Али Хаменеи и других жертвах военной агрессии США и Израиля против Ирана. В Минэнерго также напомнили о договоренностях, достигнутых в ходе 19-го заседания Российско-Иранской межправкомиссии, которая прошла в феврале, и добавили, что отношения стран будут только крепнуть. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

