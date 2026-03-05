Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция ввела механизм "скользящей шкалы" налога на топливо, пишут СМИ - 05.03.2026
Турция ввела механизм "скользящей шкалы" налога на топливо, пишут СМИ
2026-03-05T08:56+0300
2026-03-05T08:56+0300
энергетика
нефть
иран
турция
ормузский пролив
АНКАРА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция ввела механизм "скользящей шкалы", предусматривающий корректировку специального налога на потребление (ÖTV) топливных продуктов в зависимости от изменений цен на нефть, чтобы сдержать резкие колебания цен на внутреннем рынке, передает агентство Рейтер со ссылкой на соответствующее постановление правительства. Цены на бензин и дизельное топливо в Турции могут резко вырасти на фоне ситуации вокруг Ирана и остановки движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив, предупреждала ранее газета Sol. Экономический обозреватель Олджай Айдилек назвал ожидаемое подорожание "первым счетом войны" и "историческим повышением цен на топливо". "В случае повышения цен на топливные продукты на выходе с нефтеперерабатывающих заводов сумма ÖTV может быть уменьшена на 75% от величины роста, а при снижении цен - увеличена на ту же величину", - говорится в материале. Отмечается, что регулирование будет основываться на внутренних ценах на топливо на выходе с нефтеперерабатывающих заводов, которые используются как база для розничных цен у дилеров и опубликованы Управлением по регулированию энергетического рынка (EPDK) по состоянию на 2 марта. При этом повышение ставок ÖTV не сможет превышать уровень налога, действовавший на эту дату. Механизм "скользящей шкалы" предполагает автоматическую корректировку налоговой нагрузки в зависимости от динамики цен на энергоносители: при росте стоимости топлива государство снижает налог, чтобы сдержать подорожание для потребителей, а при падении цен - увеличивает налог, компенсируя выпадающие бюджетные доходы. Такой инструмент позволяет сглаживать резкие колебания цен на внутреннем рынке, пишет Рейтер. Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
иран
турция
ормузский пролив
нефть, иран, турция, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, ИРАН, ТУРЦИЯ, Ормузский пролив
08:56 05.03.2026
 
