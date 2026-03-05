https://1prime.ru/20260305/turtsiya-868037966.html
Турция ввела механизм "скользящей шкалы" налога на топливо, пишут СМИ
Турция ввела механизм "скользящей шкалы" налога на топливо, пишут СМИ - 05.03.2026, ПРАЙМ
Турция ввела механизм "скользящей шкалы" налога на топливо, пишут СМИ
Турция ввела механизм "скользящей шкалы", предусматривающий корректировку специального налога на потребление (ÖTV) топливных продуктов в зависимости от... | 05.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-05T08:56+0300
2026-03-05T08:56+0300
2026-03-05T08:56+0300
энергетика
нефть
иран
турция
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_0:173:2964:1840_1920x0_80_0_0_fec949c724ae3ad89c6fd64d8f288fcc.jpg
АНКАРА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция ввела механизм "скользящей шкалы", предусматривающий корректировку специального налога на потребление (ÖTV) топливных продуктов в зависимости от изменений цен на нефть, чтобы сдержать резкие колебания цен на внутреннем рынке, передает агентство Рейтер со ссылкой на соответствующее постановление правительства. Цены на бензин и дизельное топливо в Турции могут резко вырасти на фоне ситуации вокруг Ирана и остановки движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив, предупреждала ранее газета Sol. Экономический обозреватель Олджай Айдилек назвал ожидаемое подорожание "первым счетом войны" и "историческим повышением цен на топливо". "В случае повышения цен на топливные продукты на выходе с нефтеперерабатывающих заводов сумма ÖTV может быть уменьшена на 75% от величины роста, а при снижении цен - увеличена на ту же величину", - говорится в материале. Отмечается, что регулирование будет основываться на внутренних ценах на топливо на выходе с нефтеперерабатывающих заводов, которые используются как база для розничных цен у дилеров и опубликованы Управлением по регулированию энергетического рынка (EPDK) по состоянию на 2 марта. При этом повышение ставок ÖTV не сможет превышать уровень налога, действовавший на эту дату. Механизм "скользящей шкалы" предполагает автоматическую корректировку налоговой нагрузки в зависимости от динамики цен на энергоносители: при росте стоимости топлива государство снижает налог, чтобы сдержать подорожание для потребителей, а при падении цен - увеличивает налог, компенсируя выпадающие бюджетные доходы. Такой инструмент позволяет сглаживать резкие колебания цен на внутреннем рынке, пишет Рейтер. Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
https://1prime.ru/20260305/turtsija-868035981.html
https://1prime.ru/20260303/turtsiya-867985478.html
иран
турция
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854363002_169:0:2685:1887_1920x0_80_0_0_67fd8b2da12361deb3d6fa7e86164c85.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, турция, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, ИРАН, ТУРЦИЯ, Ормузский пролив
Турция ввела механизм "скользящей шкалы" налога на топливо, пишут СМИ
Рейтер: Турция ввела механизм "скользящей шкалы" для сдерживания колебаний цен на топливо
АНКАРА, 5 мар - ПРАЙМ. Турция ввела механизм "скользящей шкалы", предусматривающий корректировку специального налога на потребление (ÖTV) топливных продуктов в зависимости от изменений цен на нефть, чтобы сдержать резкие колебания цен на внутреннем рынке, передает агентство Рейтер со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Цены на бензин и дизельное топливо в Турции
могут резко вырасти на фоне ситуации вокруг Ирана
и остановки движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив
, предупреждала ранее газета Sol. Экономический обозреватель Олджай Айдилек назвал ожидаемое подорожание "первым счетом войны" и "историческим повышением цен на топливо".
Турция в начале года увеличила импорт российской меди почти на 30 процентов
"В случае повышения цен на топливные продукты на выходе с нефтеперерабатывающих заводов сумма ÖTV может быть уменьшена на 75% от величины роста, а при снижении цен - увеличена на ту же величину", - говорится в материале
.
Отмечается, что регулирование будет основываться на внутренних ценах на топливо на выходе с нефтеперерабатывающих заводов, которые используются как база для розничных цен у дилеров и опубликованы Управлением по регулированию энергетического рынка (EPDK) по состоянию на 2 марта. При этом повышение ставок ÖTV не сможет превышать уровень налога, действовавший на эту дату.
Механизм "скользящей шкалы" предполагает автоматическую корректировку налоговой нагрузки в зависимости от динамики цен на энергоносители: при росте стоимости топлива государство снижает налог, чтобы сдержать подорожание для потребителей, а при падении цен - увеличивает налог, компенсируя выпадающие бюджетные доходы. Такой инструмент позволяет сглаживать резкие колебания цен на внутреннем рынке, пишет Рейтер.
Иран на фоне конфликта с США
и Израилем
объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Турция изучит возможность применения канадского реактора на тяжелой воде