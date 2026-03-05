https://1prime.ru/20260305/venesuela-868034171.html

Венесуэла продаст до тонны золота для американского рынка

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника. "Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка", - пишет портал. По условиям сделки, Minerven должна поставить от 650 до 1000 килограмм золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura. Далее золото должно быть передано Trafigura на американские перерабатывающие заводы в рамках отдельного соглашения с правительством США. Портал отмечает, что это третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации президента США Дональда Трампа. Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.

