Венесуэла продаст до тонны золота для американского рынка - 05.03.2026
Венесуэла продаст до тонны золота для американского рынка
Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
2026-03-05T06:12+0300
2026-03-05T06:12+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
венесуэла
дональд трамп
trafigura
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника. "Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка", - пишет портал. По условиям сделки, Minerven должна поставить от 650 до 1000 килограмм золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura. Далее золото должно быть передано Trafigura на американские перерабатывающие заводы в рамках отдельного соглашения с правительством США. Портал отмечает, что это третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации президента США Дональда Трампа. Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.
нефть, сша, венесуэла, дональд трамп, trafigura
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп, Trafigura
06:12 05.03.2026
 
Венесуэла продаст до тонны золота для американского рынка

Axios: Венесуэла договорилась о продаже тонны золота для американского рынка

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Венесуэльская золотодобывающая компания Minerven договорилась о продаже до тонны золота для американского рынка, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
"Принадлежащая государству венесуэльская горнодобывающая компания в понедельник подписала многомиллионную сделку на продажу тонны золота, предназначенного для американского рынка", - пишет портал.
По условиям сделки, Minerven должна поставить от 650 до 1000 килограмм золотых слитков сырьевому трейдеру Trafigura. Далее золото должно быть передано Trafigura на американские перерабатывающие заводы в рамках отдельного соглашения с правительством США.
Портал отмечает, что это третья ресурсная сделка Венесуэлы с США под покровительством администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее министр внутренних дел США Даг Бургум заявил по итогам переговоров с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес, что американский бизнес готов к масштабным инвестициям в добывающий сектор республики.
 
