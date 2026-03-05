https://1prime.ru/20260305/venesuela-868063335.html
Правительство Венесуэлы подписало новое соглашение с Shell
экономика
венесуэла
сша
shell
нефть
МЕХИКО, 5 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела встречу в Каракасе с представителями британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell, в ходе которой стороны подписали новое соглашение, сообщила телекомпания teleSUR. "Встречу проводит уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, она возглавляет подписание соглашения с международной нефтяной компанией Shell", - сообщили в эфире телеканала, показав кадры встречи. По информации СМИ, церемония подписания прошла на объектах государственной нефтяной компании PDVSA в Каракасе. Согласно видео, в мероприятии также принял участие находящийся в Венесуэле с официальным визитом глава МВД США Даг Бургум.
