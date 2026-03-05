Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.03.2026, ПРАЙМ
Правительство Венесуэлы подписало новое соглашение с Shell
22:01 05.03.2026
 
Правительство Венесуэлы подписало новое соглашение с Shell

© РИА Новости . Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Тургиев
МЕХИКО, 5 мар - ПРАЙМ. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес провела встречу в Каракасе с представителями британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell, в ходе которой стороны подписали новое соглашение, сообщила телекомпания teleSUR.
"Встречу проводит уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, она возглавляет подписание соглашения с международной нефтяной компанией Shell", - сообщили в эфире телеканала, показав кадры встречи.
По информации СМИ, церемония подписания прошла на объектах государственной нефтяной компании PDVSA в Каракасе.
Согласно видео, в мероприятии также принял участие находящийся в Венесуэле с официальным визитом глава МВД США Даг Бургум.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
