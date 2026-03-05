https://1prime.ru/20260305/yuan-868040241.html

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет до 11,30 рубля

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается до 11,30 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,30 рубля.

