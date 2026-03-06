Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала - 06.03.2026
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала
Экспорт кукурузного крахмала из России вырос на 14% в прошлом году, почти до 17 миллионов долларов, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T10:39+0300
2026-03-06T10:39+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экспорт кукурузного крахмала из России вырос на 14% в прошлом году, почти до 17 миллионов долларов, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 40 тысяч тонн кукурузного крахмала почти на 17 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 12% в натуральном выражении и на 14% - в стоимостном", - говорится в сообщении. При этом само производство кукурузного крахмала в России выросло на 5,5% в сравнении с 2024 годом и составило 367,7 тысячи тонн. Отмечается, что в пятерку основных импортеров вошли Белоруссия с закупками примерно на 4,5 миллиона долларов, Узбекистан (более 4 миллионов), Таджикистан (более 1,7 миллиона), Казахстан и Киргизия (примерно по 1,5 миллиона).
10:39 06.03.2026
 
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала

Экспорт кукурузного крахмала из России в 2025 году вырос на 14 процентов

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экспорт кукурузного крахмала из России вырос на 14% в прошлом году, почти до 17 миллионов долларов, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 40 тысяч тонн кукурузного крахмала почти на 17 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 12% в натуральном выражении и на 14% - в стоимостном", - говорится в сообщении.
При этом само производство кукурузного крахмала в России выросло на 5,5% в сравнении с 2024 годом и составило 367,7 тысячи тонн.
Отмечается, что в пятерку основных импортеров вошли Белоруссия с закупками примерно на 4,5 миллиона долларов, Узбекистан (более 4 миллионов), Таджикистан (более 1,7 миллиона), Казахстан и Киргизия (примерно по 1,5 миллиона).
Заголовок открываемого материала