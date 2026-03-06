https://1prime.ru/20260306/agroeksport-868075956.html
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала
Экспорт кукурузного крахмала из России вырос на 14% в прошлом году, почти до 17 миллионов долларов, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T10:39+0300
2026-03-06T10:39+0300
2026-03-06T10:39+0300
экономика
россия
финансы
сша
белоруссия
узбекистан
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863145005_0:1:512:289_1920x0_80_0_0_f6a64b5d2251ccfc9202f78bb8a6a424.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Экспорт кукурузного крахмала из России вырос на 14% в прошлом году, почти до 17 миллионов долларов, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 40 тысяч тонн кукурузного крахмала почти на 17 миллионов долларов США. В сравнении с 2024 годом экспорт вырос на 12% в натуральном выражении и на 14% - в стоимостном", - говорится в сообщении. При этом само производство кукурузного крахмала в России выросло на 5,5% в сравнении с 2024 годом и составило 367,7 тысячи тонн. Отмечается, что в пятерку основных импортеров вошли Белоруссия с закупками примерно на 4,5 миллиона долларов, Узбекистан (более 4 миллионов), Таджикистан (более 1,7 миллиона), Казахстан и Киргизия (примерно по 1,5 миллиона).
https://1prime.ru/20260218/yaponiya--867601932.html
сша
белоруссия
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/04/863145005_27:0:483:342_1920x0_80_0_0_7e1b0075be439cffb3b14ba10064b30a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, сша, белоруссия, узбекистан, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, Финансы, США, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Агроэкспорт
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала
Экспорт кукурузного крахмала из России в 2025 году вырос на 14 процентов