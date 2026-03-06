https://1prime.ru/20260306/agroeksport-868077907.html

Россия нарастила экспорт куриного мяса

экономика

россия

промышленность

китай

саудовская аравия

узбекистан

агроэкспорт

еаэс

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт куриного мяса на 14% в стоимостном выражении, до более 845 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Общий объем экспорта куриного мяса и субпродуктов из России в 2025 году составил 428 тысяч тонн на сумму более 845 миллионов долларов, что на 14% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Там добавили, что, предварительно, за первые два месяца 2026 года за рубеж было поставлено свыше 27 тысяч тонн этой продукции на сумму около 61 миллиона долларов (без учета стран ЕАЭС). В число ведущих покупателей за этот период вошли Китай, Саудовская Аравия и Узбекистан.

китай

саудовская аравия

узбекистан

2026

