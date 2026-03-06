Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт куриного мяса - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260306/agroeksport-868077907.html
Россия нарастила экспорт куриного мяса
Россия нарастила экспорт куриного мяса - 06.03.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт куриного мяса
Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт куриного мяса на 14% в стоимостном выражении, до более 845 миллионов долларов, сообщил федеральный центр... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T11:39+0300
2026-03-06T11:39+0300
экономика
россия
промышленность
китай
саудовская аравия
узбекистан
агроэкспорт
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/79054/71/790547156_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_bc4f1d7f3a6fea8e036ade4002f2991b.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт куриного мяса на 14% в стоимостном выражении, до более 845 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Общий объем экспорта куриного мяса и субпродуктов из России в 2025 году составил 428 тысяч тонн на сумму более 845 миллионов долларов, что на 14% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Там добавили, что, предварительно, за первые два месяца 2026 года за рубеж было поставлено свыше 27 тысяч тонн этой продукции на сумму около 61 миллиона долларов (без учета стран ЕАЭС). В число ведущих покупателей за этот период вошли Китай, Саудовская Аравия и Узбекистан.
https://1prime.ru/20260306/agroeksport-868075956.html
китай
саудовская аравия
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79054/71/790547156_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_19a095e0a9568f31efa3b9f090ce678c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, китай, саудовская аравия, узбекистан, агроэкспорт, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, УЗБЕКИСТАН, Агроэкспорт, ЕАЭС
11:39 06.03.2026
 
Россия нарастила экспорт куриного мяса

"Агроэкспорт": Россия увеличила экспорт куриного мяса на 14 процентов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКуриное мясо
Куриное мясо - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Куриное мясо. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года нарастила экспорт куриного мяса на 14% в стоимостном выражении, до более 845 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"Общий объем экспорта куриного мяса и субпродуктов из России в 2025 году составил 428 тысяч тонн на сумму более 845 миллионов долларов, что на 14% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Там добавили, что, предварительно, за первые два месяца 2026 года за рубеж было поставлено свыше 27 тысяч тонн этой продукции на сумму около 61 миллиона долларов (без учета стран ЕАЭС). В число ведущих покупателей за этот период вошли Китай, Саудовская Аравия и Узбекистан.
Уборка кукурузы - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Россия нарастила экспорт кукурузного крахмала
10:39
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьКИТАЙСАУДОВСКАЯ АРАВИЯУЗБЕКИСТАНАгроэкспортЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала