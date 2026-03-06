Российский рынок акций вырос перед выходными

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-06
20:59+0300
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию пятницы вырос на 1%, закрепившись выше 2850 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,03%, до 2854,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,28%, до 1155,32 пункта, долларовый РТС снизился на 0,2%, до 1135,95 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,96%, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,12%, РТС снизился на 0,45%. НАХОДЯ ПОДДЕРЖКУ Российский рынок акций в основные торги пятницы торговался преимущественно в плюсе. При этом психологически значимый уровень сопротивления росту 2850 пунктов по главному индексу был преодолен к закрытию сессии. "Индекс Мосбиржи завершал неделю импульсом роста, обновив максимум с начала осени 2025 года у 2860 пунктов. В числе лидеров - закономерно сырьевые экспортеры, прежде всего нефтегазовые, их акции получают позитивную переоценку на фоне роста мировых цен на сырье и ослабления рубля. Цены на нефть перевалили за 90 долларов, рост котировок усилился. Подтверждаются данные о фактической приостановке движения танкеров по Ормузскому проливу, а сам конфликт может затянуться на месяцы", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Совкомфлот" (+7,4%), "Роснефти" (+3,8%), "Лукойла" (+3,3%), "Русала" (+3,3%), "Газпрома" (+2,4%). Подешевели бумаги "Ростелекома" (-1,6%), "Полюса" (-1,6%), ВК (-1,3%). Стоимость нефти к 19.43 мск росла на 6,9%, до 91,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 99 пунктов. ПРОГНОЗЫВысокие цены на нефть по-прежнему компенсируют недостаток ясности по переговорному треку по Украине, и в случае их снижения возможен откат индекса Мосбиржи в диапазон 2750–2800 пунктов – в отсутствие поддержки со стороны других факторов, считает Максим Федосов, портфельный управляющий УК "Первая". Прогноз по индексу Мосбиржи на начало будущей недели – 2800-2900 пунктов, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Вернуться под нижнюю границу диапазона бенчмарк может в случае резкого снижения цен на нефть, а быстро продвинуться к верхней могли бы помочь свежие вводные по переговорам по Украине", - добавляет он.
Заголовок открываемого материала