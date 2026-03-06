https://1prime.ru/20260306/avtovaz-868074188.html

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о своем переходе на сокращенный рабочий график

"АвтоВАЗ" опроверг сообщения о своем переходе на сокращенный рабочий график

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" продолжает работу в стандартном пятидневном графике, информация о планах по переходу на сокращенную рабочую неделю не соответствует действительности, заявили в пресс-службе компании. "АО "АвтоВАЗ" официально заявляет, что у компании нет планов по изменению графика работы и переходу на сокращенную рабочую неделю", - сообщил производитель. В компании отдельно подчеркнули, что коллектив будет продолжать работать с полной оплатой труда. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

