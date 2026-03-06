Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260306/barrel-868080640.html
Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель
Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель - 06.03.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель
Мировые цены на нефть усилили рост в пятницу днем, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июля позапрошлого года превысила 87 доллара, следует... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T13:04+0300
2026-03-06T13:04+0300
энергетика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868080640.jpg?1772791492
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в пятницу днем, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июля позапрошлого года превысила 87 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 12.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,06% относительно предыдущего закрытия - до 87,7 доллара за баррель, и показатель впервые с 5 июля 2024 года находится выше уровня в 87 доллара. А апрельский фьючерс на американскую марку WTI подскакивает на 4,14% - до 84,36 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20260306/bloomberg-868076246.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, brent
Энергетика, Нефть, Brent
13:04 06.03.2026
 
Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель

Цена барреля нефти Brent впервые с июля 2024 года превысила 87 долларов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в пятницу днем, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июля позапрошлого года превысила 87 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,06% относительно предыдущего закрытия - до 87,7 доллара за баррель, и показатель впервые с 5 июля 2024 года находится выше уровня в 87 доллара.
А апрельский фьючерс на американскую марку WTI подскакивает на 4,14% - до 84,36 доллара за баррель.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет Bloomberg
10:44
 
ЭнергетикаНефтьBrent
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала