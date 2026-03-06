Цена нефти Brent превысила 87 долларов за баррель

https://1prime.ru/20260306/barrel-868080640.html
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в пятницу днем, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала июля позапрошлого года превысила 87 доллара, следует из данных торгов. По состоянию на 12.46 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 2,06% относительно предыдущего закрытия - до 87,7 доллара за баррель, и показатель впервые с 5 июля 2024 года находится выше уровня в 87 доллара. А апрельский фьючерс на американскую марку WTI подскакивает на 4,14% - до 84,36 доллара за баррель.
