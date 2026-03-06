Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет Bloomberg - 06.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии, пишет Bloomberg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за эскалации вокруг Ирана повысила отпускные цены на нефть на апрель сразу как минимум на 2,5 доллара за баррель, а для покупателей из Азии такое повышение произошло максимальными темпами с 2022 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия подняла цену на свою основную марку нефти для покупателей в Азии на апрель на максимальную величину с августа 2022 года, поскольку расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива нарушили работу энергетических рынков", - сообщает Блумберг. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на апрель была повышена сразу на 2,5 доллара, теперь она на эти же 2,5 доллара выше цены корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Это также стало самой высокой такой разницей с сентября, уточняет агентство. Перед боевыми действиями в Иране аналитики ожидали повышения для Азии на апрель только на 0,8 доллара. Aramco также повысила отпускные цены на апрель для покупателей из США на те же 2,5 доллара, а для покупателей из Европы и Средиземноморья - даже ещё сильнее, на 3,5 доллара за баррель, добавляет агентство. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Компания также уже непосредственно пострадала от боевых действий. В понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире, из-за чего возник пожар и были остановлены некоторые производственные установки. А в среду он снова попал под удар "неизвестной ракеты", сообщали СМИ. Saudi Aramco также рассматривает альтернативные маршруты экспорта сырой нефти, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на отраслевой источник.
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco из-за эскалации вокруг Ирана повысила отпускные цены на нефть на апрель сразу как минимум на 2,5 доллара за баррель, а для покупателей из Азии такое повышение произошло максимальными темпами с 2022 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия подняла цену на свою основную марку нефти для покупателей в Азии на апрель на максимальную величину с августа 2022 года, поскольку расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива нарушили работу энергетических рынков", - сообщает Блумберг.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на апрель была повышена сразу на 2,5 доллара, теперь она на эти же 2,5 доллара выше цены корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Это также стало самой высокой такой разницей с сентября, уточняет агентство.
Перед боевыми действиями в Иране аналитики ожидали повышения для Азии на апрель только на 0,8 доллара.
Aramco также повысила отпускные цены на апрель для покупателей из США на те же 2,5 доллара, а для покупателей из Европы и Средиземноморья - даже ещё сильнее, на 3,5 доллара за баррель, добавляет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Компания также уже непосредственно пострадала от боевых действий. В понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире, из-за чего возник пожар и были остановлены некоторые производственные установки. А в среду он снова попал под удар "неизвестной ракеты", сообщали СМИ.
Saudi Aramco также рассматривает альтернативные маршруты экспорта сырой нефти, чтобы снизить зависимость от Ормузского пролива, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на отраслевой источник.
Заголовок открываемого материала