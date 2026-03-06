https://1prime.ru/20260306/brent--868082965.html

Цена барреля нефти Brent превысила 89 долларов

2026-03-06T14:56+0300

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу днем, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 19 апреля 2024 года превысила 89 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 14.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 3,75% относительно предыдущего закрытия - до 88,61 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 19 апреля 2024 года находился выше уровня в 89 долларов. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 5,21% - до 85,23 доллара за баррель.

