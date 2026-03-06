Цена барреля нефти Brent превысила 89 долларов

https://1prime.ru/20260306/brent--868082965.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу днем, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 19 апреля 2024 года превысила 89 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 14.48 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 3,75% относительно предыдущего закрытия - до 88,61 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 19 апреля 2024 года находился выше уровня в 89 долларов. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 5,21% - до 85,23 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20260306/bloomberg-868076246.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
