Цена барреля нефти марки Brent превысила 90 долларов

2026-03-06T17:02+0300

энергетика

нефть

торги

wti

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу вечером, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 19 апреля 2024 года превысила 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,64% относительно предыдущего закрытия - до 90,23 доллара за баррель, показатель находится выше 90 долларов впервые с 19 апреля 2024 года. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 8,13% - до 87,6 доллара за баррель.

