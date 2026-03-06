https://1prime.ru/20260306/brent--868088640.html

Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель

энергетика

нефть

wti

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 15 апреля 2024 года превысила 91 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 17.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 6,72% относительно предыдущего закрытия - до 91,15 доллара за баррель, показатель находится выше 91 доллара впервые с 15 апреля 2024 года. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 10,04% - до 89,14 доллара за баррель.

