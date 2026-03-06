https://1prime.ru/20260306/brent--868088640.html
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель - 06.03.2026, ПРАЙМ
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель
Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 15 апреля 2024 года превысила 91 доллар, следует из данных... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T17:45+0300
2026-03-06T17:45+0300
2026-03-06T17:45+0300
энергетика
нефть
wti
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_0:124:3203:1925_1920x0_80_0_0_b9d2e41bd1d333e52837a8fb879cfbc3.jpg
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 15 апреля 2024 года превысила 91 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 17.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 6,72% относительно предыдущего закрытия - до 91,15 доллара за баррель, показатель находится выше 91 доллара впервые с 15 апреля 2024 года. Апрельский фьючерс на WTI дорожал на 10,04% - до 89,14 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20260306/rayt-868086538.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860717055_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_f7f85c96dca15733e8c5ead4e760889f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, wti
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель
Цена барреля нефти Brent впервые с 15 апреля 2024 года превысила 91 доллар
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 15 апреля 2024 года превысила 91 доллар, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.36 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 6,72% относительно предыдущего закрытия - до 91,15 доллара за баррель, показатель находится выше 91 доллара впервые с 15 апреля 2024 года.
Апрельский фьючерс на WTI
дорожал на 10,04% - до 89,14 доллара за баррель.
США объяснили решение разрешить Индии закупать российскую нефть