https://1prime.ru/20260306/druzhba-868083857.html
ЕК признала, что ей известны причины остановки "Дружбы"
ЕК признала, что ей известны причины остановки "Дружбы" - 06.03.2026, ПРАЙМ
ЕК признала, что ей известны причины остановки "Дружбы"
Еврокомиссии известно, что на самом деле происходит с нефтепроводом "Дружба", заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, отказавшись... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T16:03+0300
2026-03-06T16:03+0300
2026-03-06T16:03+0300
политика
нефть
мировая экономика
венгрия
украина
брюссель
владимир зеленский
петер сийярто
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссии известно, что на самом деле происходит с нефтепроводом "Дружба", заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, отказавшись раскрывать подробности. "И первый пункт, где вы предполагаете, что мы не знаем, что происходит. Мы знаем, что происходит. Тот факт, что я не сообщаю вам каждую деталь каждого разговора, не означает, что мы не знаем, что происходит. Мы полностью осведомлены о происходящем. Мы пытаемся продвинуть этот процесс вперед", - ответил он на соответствующий вопрос. Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет Орбану победить на выборах. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
https://1prime.ru/20260306/orban-868075637.html
венгрия
украина
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, венгрия, украина, брюссель, владимир зеленский, петер сийярто, ес, всу
Политика, Нефть, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Брюссель, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, ЕС, ВСУ
ЕК признала, что ей известны причины остановки "Дружбы"
Жилл: ЕК знает, что происходит с нефтепроводом "Дружба"