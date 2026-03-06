https://1prime.ru/20260306/druzhba-868083857.html

ЕК признала, что ей известны причины остановки "Дружбы"

БРЮССЕЛЬ, 6 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссии известно, что на самом деле происходит с нефтепроводом "Дружба", заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, отказавшись раскрывать подробности. "И первый пункт, где вы предполагаете, что мы не знаем, что происходит. Мы знаем, что происходит. Тот факт, что я не сообщаю вам каждую деталь каждого разговора, не означает, что мы не знаем, что происходит. Мы полностью осведомлены о происходящем. Мы пытаемся продвинуть этот процесс вперед", - ответил он на соответствующий вопрос. Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Он также заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет Орбану победить на выборах. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

