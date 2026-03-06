https://1prime.ru/20260306/evrostat-868071347.html

Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти

Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти - 06.03.2026, ПРАЙМ

Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти

Отказ от российской нефти обошелся Польше в 14,7 миллиарда евро - такова переплата за четыре года на фоне действия санкций Евросоюза, подсчитало РИА Новости по... | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T06:46+0300

2026-03-06T06:46+0300

2026-03-06T06:57+0300

энергетика

экономика

нефть

польша

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868071347.jpg?1772769447

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Отказ от российской нефти обошелся Польше в 14,7 миллиарда евро - такова переплата за четыре года на фоне действия санкций Евросоюза, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. В декабре 2022 года ЕС запретил поставки российской нефти морским транспортом, а с февраля 2023 года - и нефтепродуктов. Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке - цены поползли вверх. Если в 2021 году Польша покупала нефть по 54,1 евро за баррель, то в 2025 году - уже по 62,1 евро. В результате выросли затраты на импорт нефти: если до введения санкций польские импортеры ввезли нефти на 9,6 миллиарда евро, то в 2025 году - уже на 12 миллиардов евро. При этом объем импортируемой нефти в баррелях растет не столь стремительными темпами: по итогам 2025 года он составил 193,5 миллиона баррелей против 190,1 миллиона в 2024 году, 189,4 миллиона - в 2023 году, 191,1 миллиона - в 2022 году, 176,9 миллиона баррелей - в 2021 году. На фоне подорожания для страны импортной нефти упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,6 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Польша переплатила 13,1 миллиарда евро. Таким образом, в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода польских импортеров нефти достигла 14,7 миллиарда евро. Для всего Евросоюза, по подсчетам агентства, с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода составила 282,6 миллиарда евро. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в декабре 2025 года заявил, что Европейская комиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение по запрету импорта в ЕС всей российской нефти.

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, польша, ес, евростат