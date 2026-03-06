https://1prime.ru/20260306/ft-868074403.html

СМИ: страны Персидского залива рассматривают снижение инвестиций за рубеж

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Страны Персидского залива рассматривают возможность пересмотра зарубежных инвестиций и финансовых обязательств из-за растущего давления на их бюджеты, вызванного событиями на Ближнем Востоке, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "Давление на бюджеты государств Персидского залива может заставить их пересмотреть зарубежные инвестиции и будущие обязательства, поскольку они ищут способы смягчить финансовую нагрузку, вызванную американо-израильской войной против Ирана", - передает газета. Причиной бюджетного напряжения стали падение доходов от энергетики из-за перебоев с добычей и поставками, а также потери в туризме и авиации. Дополнительное давление создаёт рост оборонных расходов. По словам одного из источников, такие обсуждения уже проходят в крупнейших странах залива - Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Катаре. Власти оценивают влияние конфликта на государственные финансы и рассматривают возможный пересмотр инвестиционных обязательств, включая вложения в зарубежные компании и государства, спортивные спонсорства и контракты с инвесторами. А любые ограничения инвестиций могут усилить давление на американские власти с целью ускорить дипломатическое урегулирование конфликта, пишет газета. По словам советника одного из правительств, возможный пересмотр инвестиционных программ уже привлёк внимание Белого дома. Суверенные фонды стран Персидского залива входят в число крупнейших инвесторов в мире, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в прошлом году пообещали вложить сотни миллиардов долларов в экономику США после визита американского президента Дональда Трампа. Эскалация уже нанесла серьёзный экономический ущерб. Судоходство через Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти и газа, резко сократилось, а в акватории залива были повреждены как минимум десять танкеров. Катар, второй по величине экспортёр сжиженного природного газа в мире, был вынужден объявить форс-мажор после приостановки работы своего крупнейшего завода сжижения газа из-за атаки беспилотника. Кроме того, удару подвергся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии.

