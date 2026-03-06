https://1prime.ru/20260306/hkn-868067520.html

В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти

энергетика

нефть

иракский курдистан

ДОХА, 6 мар - ПРАЙМ. Американская компания HKN приостановила добычу на крупном нефтяном месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане из-за атаки беспилотников, сообщил советник министерства природных ресурсов правительства Курдистана Карван Бабан. "В четверг вечером два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг в провинции Дахук, атака причинила ущерб и вынудила компанию HKN, управляющую месторождением, остановить добычу", - сказал Бабан телеканалу Rudaw. Добыча на месторождении дает около 30 тысяч баррелей нефти в сутки.

