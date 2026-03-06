Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти - 06.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260306/hkn-868067520.html
В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти
В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти
Американская компания HKN приостановила добычу на крупном нефтяном месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане из-за атаки беспилотников, сообщил советник... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T01:37+0300
2026-03-06T01:37+0300
энергетика
нефть
иракский курдистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868067520.jpg?1772750279
ДОХА, 6 мар - ПРАЙМ. Американская компания HKN приостановила добычу на крупном нефтяном месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане из-за атаки беспилотников, сообщил советник министерства природных ресурсов правительства Курдистана Карван Бабан. "В четверг вечером два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг в провинции Дахук, атака причинила ущерб и вынудила компанию HKN, управляющую месторождением, остановить добычу", - сказал Бабан телеканалу Rudaw. Добыча на месторождении дает около 30 тысяч баррелей нефти в сутки.
иракский курдистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иракский курдистан
Энергетика, Нефть, Иракский Курдистан
01:37 06.03.2026
 
В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти

HKN приостановила добычу нефти на крупном нефтяном месторождении в Иракском Курдистане

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 6 мар - ПРАЙМ. Американская компания HKN приостановила добычу на крупном нефтяном месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане из-за атаки беспилотников, сообщил советник министерства природных ресурсов правительства Курдистана Карван Бабан.
"В четверг вечером два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг в провинции Дахук, атака причинила ущерб и вынудила компанию HKN, управляющую месторождением, остановить добычу", - сказал Бабан телеканалу Rudaw.
Добыча на месторождении дает около 30 тысяч баррелей нефти в сутки.
 
ЭнергетикаНефтьИракский Курдистан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала