В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти
В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти - 06.03.2026, ПРАЙМ
В Иракском Курдистане компания HKN приостановила добычу нефти
Американская компания HKN приостановила добычу на крупном нефтяном месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане из-за атаки беспилотников, сообщил советник... | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T01:37+0300
2026-03-06T01:37+0300
2026-03-06T01:37+0300
ДОХА, 6 мар - ПРАЙМ. Американская компания HKN приостановила добычу на крупном нефтяном месторождении Сарсанг в Иракском Курдистане из-за атаки беспилотников, сообщил советник министерства природных ресурсов правительства Курдистана Карван Бабан.
"В четверг вечером два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг в провинции Дахук, атака причинила ущерб и вынудила компанию HKN, управляющую месторождением, остановить добычу", - сказал Бабан телеканалу Rudaw.
Добыча на месторождении дает около 30 тысяч баррелей нефти в сутки.
