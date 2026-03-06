"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю
Аналитик Криг: США и Израиль недооценили Иран
Разрушения в жилых районах Тель-Авива. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Израиль и США недостаточно серьезно оценили последствия своей атаки на Иран, заявил военный эксперт Андреас Криг в интервью газете Tagesspiegel.
"Они недооценили, как быстро Тегеран распространит конфликт на Персидский залив и какой политический шок может вызвать среди партнеров США. Сила Ирана в этой войне — не обычная симметрия, а выдержка. И способность создавать риски для баз, городов, торговли и энергетических потоков, несмотря не превосходство противника в воздухе", — отмечается в материале.
Аналитик считает, что США и Израиль ошибочно предполагали, что ответные удары в регионе Персидского залива будут нацелены исключительно на американские военные базы. Однако Иран демонстрирует готовность пойти на более серьезные политические издержки.
"По моим оценкам, обе стороны ожидали болезненных ударов, но широта и частота иранских атак превзошли ожидания многих региональных игроков", — сказал он.
Криг также отметил, что у Ирана есть значительный арсенал ракет и беспилотников, а также серьёзные влияния за пределами военной сферы, которые могут перерасти в региональный кризис.
"Это затрудняет принуждение Тегерана к уступкам", — сообщается в публикации.
В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. Тель-Авив заявляет, что удары направлены на предотвращение получения Тегераном ядерного арсенала. Американский президент Дональд Трамп пообещал уничтожить военно-морские силы Ирана и его оборонные предприятия, призывая местное население к свержению правящей власти.
В понедельник президент России Владимир Путин во время беседы с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что действия США и Израиля помешали прогрессу в переговорах по ядерной программе Ирана. В своей телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану, Путин осудил смерть верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, назвав ее циничным актом, противоречащим всем моральным и международным нормам.