"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю - 06.03.2026
"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю
"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю - 06.03.2026, ПРАЙМ
"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю
Израиль и США недостаточно серьезно оценили последствия своей атаки на Иран, заявил военный эксперт Андреас Криг в интервью газете Tagesspiegel. | 06.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-06T13:32+0300
2026-03-06T13:32+0300
иран
владимир путин
сша
израиль
дональд трамп
мухаммед аль нахайян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858548554_87:0:1138:591_1920x0_80_0_0_fb4d088a5cde99953a02e9a16ed68ba3.jpg
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Израиль и США недостаточно серьезно оценили последствия своей атаки на Иран, заявил военный эксперт Андреас Криг в интервью газете Tagesspiegel. "Они недооценили, как быстро Тегеран распространит конфликт на Персидский залив и какой политический шок может вызвать среди партнеров США. Сила Ирана в этой войне — не обычная симметрия, а выдержка. И способность создавать риски для баз, городов, торговли и энергетических потоков, несмотря не превосходство противника в воздухе", — отмечается в материале.Аналитик считает, что США и Израиль ошибочно предполагали, что ответные удары в регионе Персидского залива будут нацелены исключительно на американские военные базы. Однако Иран демонстрирует готовность пойти на более серьезные политические издержки. "По моим оценкам, обе стороны ожидали болезненных ударов, но широта и частота иранских атак превзошли ожидания многих региональных игроков", — сказал он.Криг также отметил, что у Ирана есть значительный арсенал ракет и беспилотников, а также серьёзные влияния за пределами военной сферы, которые могут перерасти в региональный кризис. "Это затрудняет принуждение Тегерана к уступкам", — сообщается в публикации.В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. Тель-Авив заявляет, что удары направлены на предотвращение получения Тегераном ядерного арсенала. Американский президент Дональд Трамп пообещал уничтожить военно-морские силы Ирана и его оборонные предприятия, призывая местное население к свержению правящей власти. В понедельник президент России Владимир Путин во время беседы с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что действия США и Израиля помешали прогрессу в переговорах по ядерной программе Ирана. В своей телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану, Путин осудил смерть верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, назвав ее циничным актом, противоречащим всем моральным и международным нормам.
иран
сша
израиль
иран, владимир путин, сша, израиль, дональд трамп, мухаммед аль нахайян
ИРАН, Владимир Путин, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Мухаммед Аль Нахайян
13:32 06.03.2026
 
"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю

Аналитик Криг: США и Израиль недооценили Иран

Разрушения в жилых районах Тель-Авива
Разрушения в жилых районах Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Разрушения в жилых районах Тель-Авива. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Израиль и США недостаточно серьезно оценили последствия своей атаки на Иран, заявил военный эксперт Андреас Криг в интервью газете Tagesspiegel.
"Они недооценили, как быстро Тегеран распространит конфликт на Персидский залив и какой политический шок может вызвать среди партнеров США. Сила Ирана в этой войне — не обычная симметрия, а выдержка. И способность создавать риски для баз, городов, торговли и энергетических потоков, несмотря не превосходство противника в воздухе", — отмечается в материале.
Нью-Йорк, США
"Урок реальной уязвимости". В США заявили о новом уроне от атак Ирана
06:59
06:59
Аналитик считает, что США и Израиль ошибочно предполагали, что ответные удары в регионе Персидского залива будут нацелены исключительно на американские военные базы. Однако Иран демонстрирует готовность пойти на более серьезные политические издержки.
"По моим оценкам, обе стороны ожидали болезненных ударов, но широта и частота иранских атак превзошли ожидания многих региональных игроков", — сказал он.
Криг также отметил, что у Ирана есть значительный арсенал ракет и беспилотников, а также серьёзные влияния за пределами военной сферы, которые могут перерасти в региональный кризис.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран, пишут СМИ
11:40
11:40
"Это затрудняет принуждение Тегерана к уступкам", — сообщается в публикации.
В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. Тель-Авив заявляет, что удары направлены на предотвращение получения Тегераном ядерного арсенала. Американский президент Дональд Трамп пообещал уничтожить военно-морские силы Ирана и его оборонные предприятия, призывая местное население к свержению правящей власти.
В понедельник президент России Владимир Путин во время беседы с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что действия США и Израиля помешали прогрессу в переговорах по ядерной программе Ирана. В своей телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану, Путин осудил смерть верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, назвав ее циничным актом, противоречащим всем моральным и международным нормам.
Взрыв на месте падения истребителя на авиасалоне в Дубае - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
"В паническом состоянии". На Западе рассказали о результатах атаки Ирана
02:35
02:35
 
ИРАНВладимир ПутинСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампМухаммед Аль Нахайян
 
 
