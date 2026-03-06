https://1prime.ru/20260306/iran-868081068.html

"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю

"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю - 06.03.2026, ПРАЙМ

"Болезненный удар". На Западе рассказали, что Иран устроил США и Израилю

Израиль и США недостаточно серьезно оценили последствия своей атаки на Иран, заявил военный эксперт Андреас Криг в интервью газете Tagesspiegel. | 06.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-06T13:32+0300

2026-03-06T13:32+0300

2026-03-06T13:32+0300

иран

владимир путин

сша

израиль

дональд трамп

мухаммед аль нахайян

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858548554_87:0:1138:591_1920x0_80_0_0_fb4d088a5cde99953a02e9a16ed68ba3.jpg

МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Израиль и США недостаточно серьезно оценили последствия своей атаки на Иран, заявил военный эксперт Андреас Криг в интервью газете Tagesspiegel. "Они недооценили, как быстро Тегеран распространит конфликт на Персидский залив и какой политический шок может вызвать среди партнеров США. Сила Ирана в этой войне — не обычная симметрия, а выдержка. И способность создавать риски для баз, городов, торговли и энергетических потоков, несмотря не превосходство противника в воздухе", — отмечается в материале.Аналитик считает, что США и Израиль ошибочно предполагали, что ответные удары в регионе Персидского залива будут нацелены исключительно на американские военные базы. Однако Иран демонстрирует готовность пойти на более серьезные политические издержки. "По моим оценкам, обе стороны ожидали болезненных ударов, но широта и частота иранских атак превзошли ожидания многих региональных игроков", — сказал он.Криг также отметил, что у Ирана есть значительный арсенал ракет и беспилотников, а также серьёзные влияния за пределами военной сферы, которые могут перерасти в региональный кризис. "Это затрудняет принуждение Тегерана к уступкам", — сообщается в публикации.В субботу США и Израиль начали широкомасштабную военную операцию против Исламской Республики Иран. Тель-Авив заявляет, что удары направлены на предотвращение получения Тегераном ядерного арсенала. Американский президент Дональд Трамп пообещал уничтожить военно-морские силы Ирана и его оборонные предприятия, призывая местное население к свержению правящей власти. В понедельник президент России Владимир Путин во время беседы с лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном подчеркнул, что действия США и Израиля помешали прогрессу в переговорах по ядерной программе Ирана. В своей телеграмме президенту Ирана Масуду Пезешкиану, Путин осудил смерть верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, назвав ее циничным актом, противоречащим всем моральным и международным нормам.

https://1prime.ru/20260306/iran-868071545.html

https://1prime.ru/20260306/tramp--868077741.html

https://1prime.ru/20260306/iran-868068156.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, владимир путин, сша, израиль, дональд трамп, мухаммед аль нахайян