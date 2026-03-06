https://1prime.ru/20260306/iran-868093895.html

Белый дом заявил, что война с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки

Белый дом заявил, что война с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки

ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Война Соединенных Штатов против Ирана в перспективе будет иметь очень позитивное влияние на мировые рынки и мировую торговлю, утверждает руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. "Я думаю, если смотреть в будущее, то можно увидеть, что это окажет огромное позитивное влияние на мировую экономику и мировые рынки. Вопрос в том, когда прекратятся нынешние краткосрочные нарушения (поставок - ред.)? И это то, что будет решаться военными", - заявил он в эфире телеканала "Блумберг". Ранее иранский МИД заявил, что исламская республика не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда своих противников. Президент США Дональд Трамп пообещал, что ВМС США при необходимости начнут сопровождение танкеров через пролив, а Вашингтон предоставит страховку для проходящих там коммерческих грузов по "очень разумной цене". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

