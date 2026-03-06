Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом заявил, что война с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки - 06.03.2026, ПРАЙМ
Белый дом заявил, что война с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки
2026-03-06T20:41+0300
2026-03-06T21:22+0300
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Война Соединенных Штатов против Ирана в перспективе будет иметь очень позитивное влияние на мировые рынки и мировую торговлю, утверждает руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. "Я думаю, если смотреть в будущее, то можно увидеть, что это окажет огромное позитивное влияние на мировую экономику и мировые рынки. Вопрос в том, когда прекратятся нынешние краткосрочные нарушения (поставок - ред.)? И это то, что будет решаться военными", - заявил он в эфире телеканала "Блумберг". Ранее иранский МИД заявил, что исламская республика не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда своих противников. Президент США Дональд Трамп пообещал, что ВМС США при необходимости начнут сопровождение танкеров через пролив, а Вашингтон предоставит страховку для проходящих там коммерческих грузов по "очень разумной цене". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
нефть, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, мид
Нефть, США, ИРАН, Ормузский пролив, Дональд Трамп, МИД
20:41 06.03.2026 (обновлено: 21:22 06.03.2026)
 
Белый дом заявил, что война с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки

Хассет: война США с Ираном позитивно повлияет на мировые рынки и мировую торговлю

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 6 мар - ПРАЙМ. Война Соединенных Штатов против Ирана в перспективе будет иметь очень позитивное влияние на мировые рынки и мировую торговлю, утверждает руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.
"Я думаю, если смотреть в будущее, то можно увидеть, что это окажет огромное позитивное влияние на мировую экономику и мировые рынки. Вопрос в том, когда прекратятся нынешние краткосрочные нарушения (поставок - ред.)? И это то, что будет решаться военными", - заявил он в эфире телеканала "Блумберг".
Ранее иранский МИД заявил, что исламская республика не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда своих противников. Президент США Дональд Трамп пообещал, что ВМС США при необходимости начнут сопровождение танкеров через пролив, а Вашингтон предоставит страховку для проходящих там коммерческих грузов по "очень разумной цене".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Трамп призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин
18:32
 
НефтьСШАИРАНОрмузский проливДональд ТрампМИД
 
 
