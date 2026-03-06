https://1prime.ru/20260306/neft--868073183.html

Нефть дешевеет на новостях из США

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются, поскольку несколькими часами ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 8.04 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,94% относительно предыдущего закрытия, до 84,61 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,21%, до 80,03 доллара. Накануне цена Brent превысила 86 долларов за баррель - впервые с 12 июля позапрошлого года. Минфин США ещё 27 февраля выдал на месяц разрешение Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море. А по словам Бессента, принятая мера позволит теперь ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику. Временные меры, объявленные министром финансов США, могут оказать некоторое немедленное понижающее давление на цены на нефть, передает газета The Wall Street Journal мнение стратегов ING по сырьевым товарам. Однако эта мера не изменит ситуацию кардинально, считают они. "Единственный способ для устойчивого снижения цен на нефть - это возобновление поставок сырья через Ормузский пролив", - добавляют аналитики. Власти Ирана из-за конфликта с США и Израилем объявили о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде.

