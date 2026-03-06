https://1prime.ru/20260306/neft--868082642.html
Цена на нефть Brent превысила 88 долларов за баррель
Цена на нефть Brent превысила 88 долларов за баррель
2026-03-06T14:41+0300
энергетика
нефть
brent
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 3%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 29 апреля позапрошлого года превысила 88 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 14.35 мск цена майских фьючерсов на нефть североморской марки Brent подскакивает на 3,4% относительно предыдущего закрытия - до 88,31 доллара за баррель, показатель впервые с 29 апреля 2024 года находится выше уровня в 88 доллара. Апрельский фьючерс на американскую марку WTI в то же время дорожает на 4,83%, до 84,92 доллара за баррель, а минутами ранее показатель превышал 85 долларов за баррель впервые с 19 апреля 2024 года.
нефть, brent
Цена на нефть Brent превысила 88 долларов за баррель
Цена барреля нефти Brent превысила 88 долларов впервые с 29 апреля 2024 года
