Цена на нефть Brent превысила 88 долларов за баррель - 06.03.2026
Цена на нефть Brent превысила 88 долларов за баррель
энергетика
нефть
brent
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 3%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 29 апреля позапрошлого года превысила 88 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 14.35 мск цена майских фьючерсов на нефть североморской марки Brent подскакивает на 3,4% относительно предыдущего закрытия - до 88,31 доллара за баррель, показатель впервые с 29 апреля 2024 года находится выше уровня в 88 доллара. Апрельский фьючерс на американскую марку WTI в то же время дорожает на 4,83%, до 84,92 доллара за баррель, а минутами ранее показатель превышал 85 долларов за баррель впервые с 19 апреля 2024 года.
нефть, brent
Энергетика, Нефть, Brent
14:41 06.03.2026
 
Добыча нефти.
Добыча нефти.
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост до более чем 3%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 29 апреля позапрошлого года превысила 88 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.35 мск цена майских фьючерсов на нефть североморской марки Brent подскакивает на 3,4% относительно предыдущего закрытия - до 88,31 доллара за баррель, показатель впервые с 29 апреля 2024 года находится выше уровня в 88 доллара.
Апрельский фьючерс на американскую марку WTI в то же время дорожает на 4,83%, до 84,92 доллара за баррель, а минутами ранее показатель превышал 85 долларов за баррель впервые с 19 апреля 2024 года.
